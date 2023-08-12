Путешествия 12 августа 2023, 00:36 Туры в Турцию подорожали почти в полтора раза по сравнению с прошлым годом АТОР: путевки в Турцию выросли в цене из-за повышения курса евро в июле Freepik

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В 2023 году туры в Турцию подорожали почти в полтора раза по сравнению с прошлым годом. Рост цен объяснили повышением курса евро, дорогими авиаперевозками и экономическими проблемами в самой стране. Об этом RT рассказал вице-президент АТОР по вопросам выездного туризма Артур Мурадян.

Подорожали не только авиаперелеты, но и стоимость размещения — турецкие отельеры значительно подняли цены. Неделя отдыха на популярных курортах Турции обойдется в 160 тысяч рублей на двоих, отметил Мурадян. Цены не снизятся даже в бархатный сезон, хотя обычно в этот период стоимость отдыха уменьшается на 10-25%.

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Вице-президент РСТ Ольга Санаева дополнила, что цены на туры в Турцию повысились не только из-за курса валют и цен на перелеты.

«Возможно, есть рыночное повышение, когда понятно, что у российских туристов достаточно узок круг международных путешествий. Рынок всегда реагирует таким образом тоже», — пояснила Санаева.

Курс турецкой лиры рухнул до исторического минимума по отношению к американскому доллару. Национальная валюта Турции упала до 27,01 лиры за один доллар США.