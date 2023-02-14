Путешествия 14 февраля 2023, 18:54 Чревато последствиями. Власти Аргентины борются с «ложным туризмом» беременных россиянок Юрист-международник Ярмуш: полученный обманным путем вид на жительство могут аннулировать

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Беременных женщин из России не пустили в Аргентину, причина — «предоставление неполной, ложной, искаженной информации». Долгое время они просидели на полу в аэропорту Буэнос-Айреса. «360» выяснил, почему миграционные власти латиноамериканской страны объявили войну россиянкам в положении.

Бум родильного туризма

В 2022 году резко возросло число беременных россиянок, желающих родить ребенка в Аргентине. Заведующий консульским отделом российского посольства в Буэнос-Айресе Георгий Полин заявил, что таких матерей — 2,5 тысячи. Дипломат не исключил, что в 2023-м этот показатель кратно увеличится.

Таким образом женщины надеются получить вид на жительство в Аргентине, а значит, и паспорт этой страны. Документ позволит им ездить почти по всему миру без ограничений, включая ЕС, Великобританию, Японию, объяснила «360» специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.

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«Это дорого, но дешевле, чем оформлять „золотой“ инвестиционный паспорт на Кипре или Мальте», — уточнила она.

Чаще всего беременные россиянки пользуются услугами фирм и агентств: они подбирают медицинские учреждения, оформляют документы и даже организуют фотосессии новорожденных. Цены на такого рода помощь сильно разнятся: от 85 до 500 тысяч рублей и больше.

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Большие риски

Однако власти Аргентины начали анкетировать всех въезжающих беременных женщин, уточняя цели визита. Тех, кто не имеет обратного билета или просто вызывает подозрения, разворачивают на границе.

В Буэнос-Айресе прошли обыски в офисе одной из фирм, предоставляющих услуги «ложным туристкам». Предположительно, компания занималась подделкой документов.

«Мы не против, чтобы люди прибывали в страну и растили своих детей в аргентинской культуре, инвестировали. Проблема в том, что эти люди не собираются здесь жить, они хотят только наш паспорт», — заявила журналистам местного телевидения директор миграционной службы Аргентины Флоренсия Кариньяно.

Помимо всего прочего, местные власти начали отзывать вид на жительство у тех, кто оформил его ранее, но в стране не проживает.

У детей гражданство останется в любом случае, они получили его по праву рождения, но ВНЖ матери аннулируют и могут запретить въезд, уточнила Ярмуш. Ребенок по достижении совершеннолетия получит аргентинский паспорт, а родители могут так и остаться невъездными.

Очередное помутнение рассудка у людей. Они готовы все это делать, рисковать деньгами и здоровьем плода только ради визы в ЕС? Тогда надо хотя бы понимать, что, по сути, это сознательный обман миграционных служб и получение документов не совсем законным путем. Значит, их могут аннулировать. В общем, чревато последствиями. Мария Ярмуш

Что касается застрявших в транзитной зоне аэропорта россиянок, то их судьбу решал аргентинский суд, в котором рассматривали апелляцию на действия миграционных служб. Конкретно в этом случае женщинам разрешили въезд в страну.

«Адвокатов, скорее всего, прислали те самые медицинские клиники и фирмы, которые всем этим занимаются. Да, они оспорили в суде запрет на въезд», — подтвердила Ярмуш.

РИА «Новости»

Тем не менее никто не может гарантировать, что власти Аргентины впоследствии не ужесточат миграционное законодательство, а документы, уже выданные иностранным родителям, не проживающим в этой стране с детьми, не будут аннулировать.

В Госдуме ранее предложили лишать материальной соцподдержки россиянок, родивших за рубежом. С такой инициативой выступил депутат Виталий Милонов. По его словам, большинство матерей — нормальные, однако «есть и сумасшедшие, которые хотят халявным образом обеспечить себе двойное гражданство».