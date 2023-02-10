Путешествия 10 февраля 2023, 21:07 Беременных россиянок задержали в аэропорту Аргентины из-за подозрений во въезде ради гражданства для будущих детей Около 20 беременных россиянок задержали в аэропорту Аргентины по причине «ложного туризма»

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Сотрудники миграционной службы Аргентины в аэропорту Буэнос-Айреса за последние три дня отказались во въезде в страну 18 беременным россиянкам. Тех, кто приехал с семьей, вскоре отпустили. Однако шесть женщин все еще находятся в аэропорту. Они опубликовали видео в соцсетях с целью привлечь внимание к ситуации.

Женщин подозревают в Falso turista («ложный туризм»). Миграционная служба считает, что они приехали в Буэнос-Айрес ради гражданства для будущих детей.

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Заведующий консульским отделом Георгий Полин сообщил РИА «Новости», что решение о судьбах застрявших в аэропорту беременных примут в ближайшее время. Решение примет суд, через которой россиянки пытаются опротестовать отказ миграционной службы.

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Ранее сообщалось, что в Аргентине начался бум родильного туризма среди россиянок. В прошлом году туда въехало около 2,5 тысячи беременных из России. Дело в том, что законы южноамериканской страны предполагают, что рожденный на территории страны ребенок автоматически получает гражданство. А его родители вслед за ним могут сначала получить вид на жительство, а затем и гражданство Аргентины.