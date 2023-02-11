Эксклюзив 11 февраля 2023, 17:50 Семейное дело. Решение о родах в другой стране не должно повлиять на ребенка Адвокат Дергунова: дети не должны нести ответственность за то, что их родили за рубежом freepik

Читать 360tv в

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил лишать материнского капитала россиянок, родивших за рубежом. Поводом для инициативы стала ситуация с беременными женщинами, которых задержали в аэропорту Аргентины, но затем все же впустили в страну. Якобы они ехали за двойным гражданством для ребенка, а позже хотели получить его сами. Однако причины родов за границей бывают разными, да и ребенок, на нужды которого тратится маткапитал, не должен расплачиваться за решения матери. На это в беседе с «360» обратила внимание юрист, адвокат, специалист по семейному праву, основатель общественного движения «Права родителей» Виктория Дергунова.

Далее — ее прямая речь.

Материнский капитал предоставляется не матери, а семье, и его используют на поддержку семьи. Если вы тратите средства на улучшение жилищных условий, детям выделяется доля в жилище. Деньги могут быть потрачены на образование ребенка.

Главная идея маткапитала — поддержать семью. Почему из-за решения матери должна страдать вся семья? Каким образом дети могут нести ответственность за то, где мама приняла решение их родить?

С учетом форс-мажоров

А ведь еще бывают разные форс-мажоры, когда, например, беременная женщина была за границей, планировала вернуться в Россию, но по медицинским показаниям не смогла этого сделать.

В итоге у нее могли быть преждевременные роды за границей. И это совершенно не связано с целенаправленным получением для ребенка второго паспорта.

Могли быть и другие обстоятельства: когда ковид был, куча родителей застряли за границей, не могли вернуться в свои страны.

Вопрос намерений

Как доказать, что мать выехала за границу именно с целью родить там ребенка, получить для него гражданство? Большой вопрос. Кто-то может сказать, что поехал рожать за границу, потому что считает, что медицина там лучше, роды проходят в каких-то других условиях. Совсем другая мотивация.

Как можно ограничить человека в праве на доступ к определенным медицинским услугам или к медицине определенного уровня — и поставить это в зависимость [от такого решения матери]?

К тому же она будет на деньги материнского капитала лечить ребенка, если, не дай бог, что-то пойдет не так.