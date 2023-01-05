Мир 05 января 2023, 14:07 Названа самая популярная страна для родов среди россиянок Дипломат Полин заявил о возросшем количестве родивших в Аргентине россиянок в 2022 году Unsplash

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Бум родильного туризма среди россиянок начался в Аргентине. В 2022 году в страну въехали от 2000 до 2500 беременных женщин из России. Такие данные в беседе с британской газетой The Guardian привел заведующий консульским отделом российского посольства в Буэнос-Айресе Георгий Полин.

Дипломат не исключил, что 2023 году это число может вырасти до 10 тысяч.

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Законы Аргентины предусматривают, что рожденный на территории страны ребенок автоматически получает гражданство. Вместе с ним родителям выдают вид на жительство и право претендовать на паспорт латиноамериканской страны.

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Визового режима между Россией и Аргентиной нет. Приезжающие туристы могут находиться в стране до 90 дней с последующим продлением пребывания еще на три месяца.

Качественное медицинское обслуживание, как государственное, так и частное, также играет в пользу латиноамериканского государства как места для родов.

Как сообщил «ФедералПресс», чаще всего беременные россиянки договариваются об организации родов через специальных брокеров, которые помогают выбрать больницы, оформить нужные документы и даже организуют фотосессии новорожденных. Стоимость услуг варьируется от 85 до 500 тысяч рублей.