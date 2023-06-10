10 июня 2023, 02:14
🦈Пляжи Хургады закрыли из-за акулы-убийцы. Стоит ли отказываться от туров в Египет и как вернуть за них деньги
Вице-президент РСТ Горин: запросов от туристов на аннуляцию туров в Египет фактически нет
Россиянин стал жертвой нападения акулы в Хургаде. После происшествия море закрыли для туристов на три дня. Теперь планирующие отдых в Египте путешественники боятся лететь на курорт, но проводить отпуск без купания не хотят. Могут ли туроператоры не возвращать деньги и имеют ли они на это право в такой ситуации — в материале «360».
Нападение акулы на Dream Beach
Россиянин погиб в четверг, 8 июня, в районе пляжа Dream Beach в Хургаде. По словам отдыхающих, полиция на время закрыла все пляжи, опасаясь, что кровь мужчины в воде привлечет новых хищников.
Генеральное консульство России в Хургаде принесло соболезнования родным и близким погибшего, а также призвало россиян сохранять бдительность и не заходить в воду, там, где это запрещено.
Спустя некоторое время в районе пляжа поймали акулу, однако неизвестно, этот ли хищник напал на россиянина. Свидетели пояснили, что недалеко плавали еще три рыбы.
Бронирование туров и возврат средств
Так как официальные органы России и Египта не объявляли угрозу безопасности, то действует закон, который касается в том числе правил возврата той или иной услуги. На это «360» указал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.
В этом случае возврат средств производят за вычетом фактически понесенных расходов с учетом штрафных санкций, если они есть.
«В этой ситуации, так как никаких предупреждений, угроз безопасности не объявлено, оснований для возврата без штрафных санкций нет, к сожалению», — сказал Горин.
Запросов от туристов на аннуляцию туров или перебронирование, по его словам, фактически нет. Он напомнил, что, по информации официальных лиц, пляжи закрыли на три дня.
Спрос на бассейны и безопасные пляжи
Кроме того, отметил Горин, местные власти приняли меры безопасности, связанные с поимкой акулы. И в этой ситуации у туристов возникают вопросы другого характера.
«Так как пляжи закрыты, поступают запросы на гостиницы с большими бассейнами или сетками. Есть такие гостиницы, в гаванях которых [как раз установлены] определенные ограждения в виде сеток. Вот такие запросы у ряда туроператоров появлялись. А запросов на отмену туров фактически не было», — сказал собеседник «360».
Он подчеркнул, что нужно учитывать именно официальную информацию, а также следовать указаниям местных властей.
На данный момент есть рекомендации ждать, в том числе решения по открытию пляжей.
Вопрос информированности
Других открытых направлений для отдыха, добавил Горин, сейчас достаточно. И каждый турист сам принимает решение, куда направиться, исходя из текущей обстановки.
«Но здесь очень важна именно информация», — отметил он.
По словам вице-президента РСТ, за прибрежными акваториями следят в том числе при помощи спутников.
Во всем мире ежегодно фиксируют около 60 происшествий с акулами. В Египте подобная ситуация произошла и годом ранее.
«Конечно, очень многое будет зависеть от местных властей, то есть от контроля и принятия каких-либо решений», — сказал Горин.
Случаи переселения туристов — например, в отель с большими бассейнами, — есть. Поскольку море сейчас закрыто на три дня как минимум.
Можно понять и туристов, и бизнес
Юрист по туризму Эдуард Шалоносов призвал в вопросе возвращения денег за тур отталкиваться от статьи 14 ФЗ об основах туристской деятельности в России. В ней указаны информация и рекомендации об опасностях. О наличии последних говорит закрытие пляжей как таковое.
«Неужели мы хотим только лишь смотреть на море, а плавать не будем? Из этого делаем вывод, что туристы правы», — сказал специалист.
Действия туроператоров с точки зрения бизнеса, обратил он внимание, понятны. Если они назовут ЧП с акулами «некой природной или биологической» ситуацией, то речь пойдет о прямой опасности.
«Если акула напала на человека, в данном случае любой океанолог на вопрос, может ли она еще раз напасть, ответит положительно. Вывод: денежные средства, к сожалению, для туроператоров подлежат возврату», — заключил собеседник «360».
Турпоток останется прежним
В беседе с «360» вице-президент РСТ Юрий Барзыкин отметил, что Египет стабильно входит в пятерку популярных среди россиян направлений и сейчас массово никто не отказывается от поездок в эту страну.
По его словам, туристам необходимо выполнять требования безопасности, которые действуют в Египте.
«Этот случай особо не повлияет на снижение количества туристов, но заставляет ввести особые меры предосторожности. При этом режим ЧС не вводили», — добавил Барзыкин.
Он тоже напомнил, что любой желающий может отказаться от тура, опираясь на статью № 14 действующего закона о туристической деятельности, но за вычетом всех понесенных затрат.
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