Путешествия 10 июня 2023, 02:14 🦈Пляжи Хургады закрыли из-за акулы-убийцы. Стоит ли отказываться от туров в Египет и как вернуть за них деньги Вице-президент РСТ Горин: запросов от туристов на аннуляцию туров в Египет фактически нет Pxhere

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Россиянин стал жертвой нападения акулы в Хургаде. После происшествия море закрыли для туристов на три дня. Теперь планирующие отдых в Египте путешественники боятся лететь на курорт, но проводить отпуск без купания не хотят. Могут ли туроператоры не возвращать деньги и имеют ли они на это право в такой ситуации — в материале «360».

Нападение акулы на Dream Beach

Россиянин погиб в четверг, 8 июня, в районе пляжа Dream Beach в Хургаде. По словам отдыхающих, полиция на время закрыла все пляжи, опасаясь, что кровь мужчины в воде привлечет новых хищников.

Генеральное консульство России в Хургаде принесло соболезнования родным и близким погибшего, а также призвало россиян сохранять бдительность и не заходить в воду, там, где это запрещено.

Спустя некоторое время в районе пляжа поймали акулу, однако неизвестно, этот ли хищник напал на россиянина. Свидетели пояснили, что недалеко плавали еще три рыбы.

Бронирование туров и возврат средств

Так как официальные органы России и Египта не объявляли угрозу безопасности, то действует закон, который касается в том числе правил возврата той или иной услуги. На это «360» указал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

В этом случае возврат средств производят за вычетом фактически понесенных расходов с учетом штрафных санкций, если они есть.

«В этой ситуации, так как никаких предупреждений, угроз безопасности не объявлено, оснований для возврата без штрафных санкций нет, к сожалению», — сказал Горин.

Запросов от туристов на аннуляцию туров или перебронирование, по его словам, фактически нет. Он напомнил, что, по информации официальных лиц, пляжи закрыли на три дня.

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Спрос на бассейны и безопасные пляжи

Кроме того, отметил Горин, местные власти приняли меры безопасности, связанные с поимкой акулы. И в этой ситуации у туристов возникают вопросы другого характера.

«Так как пляжи закрыты, поступают запросы на гостиницы с большими бассейнами или сетками. Есть такие гостиницы, в гаванях которых [как раз установлены] определенные ограждения в виде сеток. Вот такие запросы у ряда туроператоров появлялись. А запросов на отмену туров фактически не было», — сказал собеседник «360».

Он подчеркнул, что нужно учитывать именно официальную информацию, а также следовать указаниям местных властей.

На данный момент есть рекомендации ждать, в том числе решения по открытию пляжей.

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Вопрос информированности

Других открытых направлений для отдыха, добавил Горин, сейчас достаточно. И каждый турист сам принимает решение, куда направиться, исходя из текущей обстановки.

«Но здесь очень важна именно информация», — отметил он.

По словам вице-президента РСТ, за прибрежными акваториями следят в том числе при помощи спутников.

Во всем мире ежегодно фиксируют около 60 происшествий с акулами. В Египте подобная ситуация произошла и годом ранее.

«Конечно, очень многое будет зависеть от местных властей, то есть от контроля и принятия каких-либо решений», — сказал Горин.

Случаи переселения туристов — например, в отель с большими бассейнами, — есть. Поскольку море сейчас закрыто на три дня как минимум.

Можно понять и туристов, и бизнес

Юрист по туризму Эдуард Шалоносов призвал в вопросе возвращения денег за тур отталкиваться от статьи 14 ФЗ об основах туристской деятельности в России. В ней указаны информация и рекомендации об опасностях. О наличии последних говорит закрытие пляжей как таковое.

«Неужели мы хотим только лишь смотреть на море, а плавать не будем? Из этого делаем вывод, что туристы правы», — сказал специалист.

Действия туроператоров с точки зрения бизнеса, обратил он внимание, понятны. Если они назовут ЧП с акулами «некой природной или биологической» ситуацией, то речь пойдет о прямой опасности.

«Если акула напала на человека, в данном случае любой океанолог на вопрос, может ли она еще раз напасть, ответит положительно. Вывод: денежные средства, к сожалению, для туроператоров подлежат возврату», — заключил собеседник «360».

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Турпоток останется прежним

В беседе с «360» вице-президент РСТ Юрий Барзыкин отметил, что Египет стабильно входит в пятерку популярных среди россиян направлений и сейчас массово никто не отказывается от поездок в эту страну.

По его словам, туристам необходимо выполнять требования безопасности, которые действуют в Египте.

«Этот случай особо не повлияет на снижение количества туристов, но заставляет ввести особые меры предосторожности. При этом режим ЧС не вводили», — добавил Барзыкин.

Он тоже напомнил, что любой желающий может отказаться от тура, опираясь на статью № 14 действующего закона о туристической деятельности, но за вычетом всех понесенных затрат.