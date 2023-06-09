Эксклюзив 09 июня 2023, 20:33 Эксперты рассказали, как изменится отдых в Египте после нападения акулы на россиянина РСТ: инцидент с акулой критично не повлияет на турпоток из России в Египет Unsplash

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Гибель россиянина после нападения акулы не повлияет на туристический поток в Египет из России. Таким мнением с РИА «Новости» поделился вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

Он напомнил, что подобные ситуации уже происходили в стране и раньше. По его словам, обычно после таких инцидентов туристы на время перемещаются к бассейнам и экскурсионной программе. При этом спрос на путевки в Хургаду и другие египетские города останется на прежнем уровне.

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В беседе с «36» вице-президент РСТ Юрий Барзыкин отметил, что Египет стабильно входит в пятерку популярных среди россиян стран.

«В 2023 и 2022 году он стал наиболее объемным выездным направлением, хотя в прошлом году там были два смертельных нападения акул. Погибли две женщины. Сейчас массово никто не отказывается от поездок в Египет», — сказал он.

По словам Барзыкина, туристам необходимо выполнять требования безопасности, которые действуют в этой стране.

«Этот случай особо не повлияет на снижение туристов, но заставляет ввести особые меры предосторожности. При этом режим ЧС в Египте не вводили», — добавил Барзыкин.

Он также напомнил, что любой желающий может отказаться от тура, опираясь на статью № 14 действующего закона о туристической деятельности, но за вычетом всех понесенных затрат.