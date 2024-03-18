Путешествия 18 марта 2024, 23:47 Перелет не туда. Почему Turkish Airlines не пустила россиян в Южную Америку Глава туркомпании Арутюнов посоветовал не летать в Аргентину через Стамбул РИА «Новости»

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Авиакомпания Turkish Airlines почти три недели не допускает россиян на рейсы из Стамбула в Аргентину и Бразилию. Среди причин — отсутствие багажа или «чистый» паспорт. Ситуация приобретает массовый характер и наносит удар по престижу перевозчика. Почему на самом деле пассажирам отказывают в перелетах и что делать в таком случае — в материале «360».

Истории пассажиров

Пассажирка Мила летела с несовершеннолетним сыном из Антальи через Стамбул в Аргентину, сообщило РИА «Новости». Женщина рассказала, как провела девять часов в аэропорту: ей отказали в полете, после чего перенаправляли из одного кабинета в другой и не оказывали помощь.

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Россиянку развернули на самой посадке за 40 минут до вылета. Адвокат Милы отметил, что компания не имела на это права, так как сама же выдала посадочные талоны в Анталье сразу до Буэнос-Айреса.

«В Стамбуле в транзитной зоне мы прошли через паспортный контроль, нам поставили штампы на вылет — никто не спрашивал обратные билеты, посмотрели билеты и выпустили на границе», — поделилась женщина.

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Перевозчик предложил доплатить около 500 тысяч рублей и поменять билеты, но Мила не согласилась — такой суммы у нее попросту не было. В результате россиянке с ребенком и четырьмя чемоданами с летней одеждой пришлось вернуться в Москву.

Турецкий адвокат якобы пытался общаться с представителями авиакомпании в воздушной гавани и передать им претензию, но те отказались от разговора.

На каком основании посадили на рейс в Анталье и выдали посадочные талоны? Мы могли до посадки вернуть все деньги за билеты, если бы они сказали, что у нас что-то не так. Мила пассажирка Turkish Airlines

У москвича Павла сорвалась поездка в Южную Америку. Он планировал навестить друзей в Уругвае и Панаме и забронировал билеты Turkish Airlines по маршруту Москва — Стамбул — Сан-Паулу — Монтевидео — Панама — Стамбул — Москва. Поездка должна была состояться с 6 по 28 марта, рассказал россиянин изданию «ТурДом».

В аэропорту Стамбула перед посадкой на рейс всех пассажиров с российскими паспортами выстроили в отдельную очередь и устроили проверку «с пристрастием».

Процедура была унизительная, сотрудники вели себя грубо, хамили, что-либо объяснять отказывались. Прямо заявляли: «С вашими российскими паспортами надо возвращаться в Москву и вообще никуда не ездить!» Павел пассажир Turkish Airlines

Мужчине и еще как минимум 10 пассажирам отказали в посадке на рейс под разными предлогами. По словам Павла, заплатившие немалые деньги за перелет люди оказались в Стамбуле без ночлега, личных вещей и еды.

«Я собирался к друзьям, люди заказали отели, транспорт, экскурсионные программы — сгорело все!» — добавил москвич.

Турист не намерен останавливаться в своих запросах и жалобах во все инстанции. Он уже направил в МИД России и постоянному представителю при ООН обращение по поводу ущемления прав российских пассажиров за рубежом.

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Как отреагировали дипломаты

Российские дипломаты призвали Turkish Airlines объяснить причины снятия россиян с рейсов, сообщил генеральный консул в Стамбуле Андрей Буравов. Он добавил, что отдельные случаи фиксировали к Мексике, но не в таких объемах, как сейчас.

«Мы тоже предпринимаем определенные действия, чтобы как минимум прояснить ситуацию, чтобы выяснить, в чем могут быть причины такого рода действий турецких властей», — сказал дипломат.

Генконсул подчеркнул, что дипломаты получают жалобы от россиян, совершающих транзитный перелет в Латинскую Америку через аэропорт Стамбула, с начала марта.

Тогда же на сайте авиакомпании появились правила «дополнительного контроля» в отношении пассажиров, направляющихся в Венесуэлу, Колумбию, Мексику, Бразилию и на Кубу.

С воскресенья, 17 марта, в списке условий отсутствуют эти пункты. Однако пассажирам с недостаточным количеством наличных или средств на карте могут отказать в поездке. Некоторые туристы стали менять маршрут полета, направляясь в Аргентину через Дубай и другие города.

РИА «Новости»

Политическая история или нежелание летать дешево

Случаи отказа россиянам в полете в Аргентину и Бразилию действительно были, рассказала «360» руководитель турагентства Go Travel Наталия Ансталь. Перевозчик ссылается на правила въезда в страну, по которым у путешественников должны быть билеты в обе стороны и бронь номера в отеле, но причина может заключаться в другом.

Не хочется, конечно, так говорить. Возможно, это какие-то политические истории. Возможно, просто нежелание турецких авиалиний задешево летать. К сожалению, не могу назвать каких-то точных причин. Наталия Ансталь руководитель турагентства Go Travel

Представители авиакомпании — люди, способные придраться к абсолютно любым мелочам, которые не сыграли бы роли в путешествии. В сложившейся ситуации нужно ждать более точного разъяснения от перевозчика.

«Потому что как минимум странно: если нужны билеты туда и обратно, нужны билеты именно с возвратом в Россию, почему тогда представители авиакомпании сажают туристов, соответственно, в России, и не пускают их далее», — задалась вопросом Ансталь.

РИА «Новости»

Беременность и депортанты

В последние полтора-два года большое количество россиянок едут в Аргентину рожать, так как власти предоставляют условия получения вида на жительство и гражданства детям, в затем и их родителям, пояснил «360» генеральный директор туристической компании «АРТ-ТУР» Дмитрий Арутюнов.

«Конечно, это многих россиян заинтересовало. Они едут туда на последних сроках беременности рожать. Само аргентинское правительство всячески отнекивалось от этой ситуации, что они запрещают россиянам дальше приезжать в страну, хотя для этого были основания», — напомнил эксперт.

Он добавил, что новое аргентинское правительство настроено не очень дружественно по отношению к России. Однако сейчас властям можно верить, так как проблемы с перелетом россиян возникали только у Turkish Airlines.

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Если человек въезжает в страну и не может показать обратный билет или достаточные финансовые основания, то миграционные власти вправе его депортировать. Туриста передают авиакомпании, которая его доставила.

Юристы спорят, что это неправомерно и так далее. Де-факто получается так, что на самом деле они отдают его в авиакомпанию, которая его привезла. Вы привезли его, вы его заберите обратно. <…> Ответственность несет перевозчик. Дмитрий Арутюнов гендиректор «АРТ-ТУР»

Turkish Airlines видят степень рискованности перевозки таких пассажиров и стараются отфильтровать возможных депортантов на этапе их пребывания в Стамбуле. У других перевозчиков не возникает такого рода проблем.

«Скорее всего, инициатива отдельного, конкретно взятого перевозчика и политика по исключению каких-то рисков для себя», — заключил специалист.

РИА «Новости»

Что делать, если не пустили на рейс

Наталия Ансталь посоветовала тем, у кого уже все забронировано и оплачено, искать другие варианты маршрутов до Латинской Америки. Нужно обратить внимание на перевозчиков, которые смогут забрать пассажира из Турции и доставить его в пункт назначения.

Можно предъявлять претензию авиакомпании, но, думаю, что в этой ситуации, учитывая количество людей, которые пострадали, авиакомпания просто сделает все возможное, чтобы не выплачивать [деньги]. И, к сожалению, туристам, вероятнее всего, придется все расходы брать на себя. Наталия Ансталь

Тем, кто летит не пакетным туром, а самостоятельно, необходимо оформить страховку от невыезда. Документ учтет тот факт, что у человека нет возможности отправиться назад по определенным причинам.

Большим плюсом станет наличие возвратных билетов, так как турист имеет право вернуть их и может попробовать сделать это, подчеркнула Ансталь.

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Как подготовиться к перелету в Южную Америку через Турцию

Turkish Airlines предлагает самые дешевые билеты, перевозчик может посадить на борт пассажира в Москве без обратного полетного документа. Кроме того, маршрут через Стамбул является самым коротким с точки зрения пребывания в воздухе.

«Самое страшное это то, что они в Москве-то пускают к себе на борт. Понимаете? Такая история возникает в Стамбуле», — отметил Дмитрий Арутюнов.

Туристам необходимо готовиться к поездке. Нужно запастись обратным билетом и иметь достаточные финансовые основания, которые станут доказательством того, что человек не будет голодать в чужой стране или проситься увезти его обратно в Россию. Важно предъявить документы о месте проживания — например, бронь гостиницы. У туриста должен быть план пребывания в стране.

Желательно, конечно, чтобы вы смогли изъясниться с сотрудниками компании. Хотя бы элементарные знания какого-нибудь английского языка, потому что не все владеют русским. <…> Там на месте уже, конечно, можно подискутировать, но, скорее всего, вас развернут обратно и отправят в Москву. Дмитрий Арутюнов

Как правило, перевозчик предлагает перенести полет на другую дату или вернуть деньги. Это зависит от причины, по которой человека не посадили на рейс.

РИА «Новости»

«Но я бы посоветовал все-таки, если кто-то летит в Аргентину, пускай купить билет чуть дороже, но лететь через другие порты. Потому что в таких ситуациях, когда вас в аэропорту в чужой стране пытаются высадить, и вы еще не владеете языком, конечно, очень трудно как-то найти здравое решение», — подчеркнул Арутюнов.

В таком случае турист даже не может обратиться к консулу, потому что находится в нейтральной зоне. Плюс — выход в Стамбул без визы, но это можно сделать и в Дубае, резюмировал эксперт.