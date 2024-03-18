Мир 18 марта 2024, 17:08 Дипломаты обратились к Turkish Airlines из-за снятия россиян с рейсов в Южную Америку Генконсульство запросило у Turkish Airlines причины недопуска россиян на рейсы Unsplash

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Дипломаты попросили компанию Turkish Airlines объяснить причины снятия россиян с рейсов в Южную Америку. Об этом РИА «Новости» сообщил генеральный консул в Стамбуле Андрей Буравов.

Авиаперевозчик уже почти три недели не допускает пассажиров на рейсы из Стамбула в Аргентину и Бразилию, в том числе из-за «чистого» паспорта или отсутствия багажа. Некоторые получили отказ без объяснений.

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«Мы тоже предпринимаем определенные действия, чтобы как минимум прояснить ситуацию, чтобы выяснить, в чем могут быть причины такого рода действий турецких властей», — отметил Буравов.

По его словам, отдельные случаи имели место и раньше применительно к Мексике. Однако сейчас ситуация приобретает массовый характер и наносит удар по престижу Turkish Airlines.

Ранее сообщалось, что турецкая авиакомпания смягчила требования к пассажирам после отказов в допуске на рейсы в Южную Америку. Некоторые россияне все же намерены судиться из-за случившегося.