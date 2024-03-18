Общество 18 марта 2024, 07:24 Турецкая авиакомпания упростила условия полетов после снятия россиян с рейсов Turkish Airlines упростила требования к пассажирам после снятия россиян с рейсов Unsplash

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Турецкая авиакомпания Turkish Airlines облегчила требования к пассажирам после ряда инцидентов с отказов в допуске людей, в том числе россиян, на рейсы в Южную Америку. Список обоснований для отказа сократился, сообщило РИА «Новости».

Из списка для допуска исчезли пункты об отказе во въезде пассажирам, которые приезжают надолго, но не взяли с собой багаж, а также летящим за рубеж впервые и тем, у кого отсутствуют документы, необходимые для заявленной цели поездки. Пункт о необходимости достаточного количества наличных или средств на карте на поездку сохраняется.

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Авиакомпания почти месяц не допускает пассажиров на рейсы в Бразилию и Аргентину, часто не озвучивая причины. Иногда ими становятся отсутствие багажа и опыта заграничных поездок. Некоторые россияне, снятые с рейсов, рассказывали журналистам о намерении судиться. Ряду пассажиров пришлось изменить маршрут путешествия — например, они летят в Аргентину через Дубай рейсом другой авиакомпании.