Ураган в Курской области: фото, видео, погибшие, что делать | 360°

Происшествия 19 сентября 2022, 16:19 Поделиться Telegram

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Viber Ураган в Курской области унес жизни двух человек. Что нужно знать, чтобы обезопасить себя Спасатель Макеев: во время урагана лучше прятаться в ванной или туалете Следком

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В выходные центральную часть России накрыла непогода, в некоторых регионах наблюдались ливни и грозы, сохранялся красный уровень опасности. В Курской области стихия оставила без света 87 населенных пунктов, разрушила дома и другие постройки, два человека погибли. «360» выяснил, как обезопасить себя в таких экстремальных условиях.

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Смерч и ураган в Курской области

В воскресенье, 18 сентября, в Курскую область пришел ураган. В соцсетях появились видео, на которых запечатлены ливень, вспышки молний и даже смерч. В МЧС предупредили, что ветер с порывами до 22 метров в секунду сохранится до понедельника, 19-го числа.

По словам очевидцев, ураган повредил линии электропередач, в некоторых населенных пунктах у домов сорвало крыши, порывы ветра повалили деревья и столбы. Без электричества остались около пяти тысяч человек.

Помимо грозы и ураганных порывов ветра, в Курской области прошел настоящий смерч. Местные жители засняли нехарактерную для региона стихию на видео.

Как отметил в беседе с «360» инструктор по выживанию, эксперт по безопасности Михаил Макеев, в последние годы погодные условия становятся все более непредсказуемыми, поэтому такие необычные явления могут встречаться повсеместно, даже если раньше ничего подобного в определенных регионах не регистрировали.

«Надо следить за прогнозом погоды. Понятно, что они неточные, нестабильные, но все равно их нужно отслеживать. Если есть характерные признаки, надо стараться не выходить из капитальных строений, не покидать дома и менять свои планы, чтобы оставаться в более безопасной среде», — подчеркнул он.

Жертвы стихии

Из-за стихии в Курской области погибли как минимум двое: одного человека придавило деревом, второй жертвой стал учащийся третьего курса Курского автотехнического колледжа (КАТК) в микрорайоне Волокно.

Студент находился в комнате общежития, когда в окно влетел кусок дерева: обломки рамы и осколки стекла распороли молодому человеку живот. Однокурсники попытались оказать первую помощь, но он умер до приезда скорой. В Следственном комитете начали проверку.

После случившегося общежитие начали расселять: часть студентов забрали родители, других перевели в общежитие другого учебного заведения, но несколько человек еще остаются в поврежденном здании. После ремонта всех обещают снова расселить в общежитии КАТК.

Telegram-канал Readovka со ссылкой на учащихся колледжа сообщил, что общежитие не ремонтировали перед началом учебного года. Причем как-либо ремонтных работ в корпусе студенты не видели на протяжении многих лет.

Что делать при урагане и штормовом предупреждении

Эксперт по теме выживания и безопасности, аттестованный спасатель МЧС Эдуард Халилов рассказал «360», что есть три модели поведения в экстремальных ситуациях: человек либо бежит, либо прячется, либо пытается сопротивляться.

«Стихия всегда сильнее. В случае сильного ветра главная задача — найти максимально безопасное место», — уточнил он.

Если непогода застала в дороге или на открытой местности, Халилов рекомендовал как можно быстрее спрятаться в укрытии: желательно, чтобы это было капитальное строение или, например, метро. Временных построек, остановок, рекламных щитов и деревьев в грозу и ураган лучше избегать.

«Людям нужно уходить в какие-то мощные здания, спускаться в метро, то есть найти убежище и не пытаться что-то снимать, наблюдать — даже в своей квартире может быть опасно, если человек стоит у окна и снимает бурю. Бывает, что в воздух поднимает тяжелые предметы, куски кровли, мусор — это все может попасть в окно, разбить стекло и поранить людей», — заявил спасатель.

Макеев призвал в чрезвычайных ситуациях прежде всего думать о своем здоровье и не пытаться спасать автомобиль или другое имущество. Халилов добавил, что жителям сельской или деревенской местности стоит заранее озаботиться укреплением кровли и других элементов дома.

«Задача человека — прятаться внутри помещения, а если дом совсем „слабенький“, нужно искать вариант в виде погреба или же более мощного сооружения. Ветра бывают такие сильные, что могут просто разрушить ветхий старенький домик», — сказал он.

В многоквартирных домах во время непогоды лучше прятаться подальше от стекол и тонких стен. По словам Макеева, наиболее подходящие помещения — ванная и туалет.

Автономность жилища

Сегодня особенно важно быть готовым к различным стихийным бедствиям, так как климатические условия меняются по всему миру, подчеркнул Макеев. Чтобы чувствовать себя безопаснее в экстремальных ситуациях, он посоветовал провести тест на автономность жилища.

«Человек запирается дома, отключает свет и воду и три дня находится в этом помещении. В итоге становится понятно, чего не хватает, человек идет и закупается этим», — объяснил собеседник «360».

Дома обязательно должен быть запас еды и воды минимум на три дня на одного, а также фонари или свечи, средства для тушения пожара и теплые вещи.

«На случай отключения отопления зимой люди собираются в одном помещении с комфортным спальным местом, где, возможно, ставят палатку, собирают спальные мешки, одеяла, создают какое-то укрытие, в котором можно находиться в комфортной теплой температуре», — заключил Макеев.

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