Ураган оставил без света более пяти тысяч жителей Курской области | 360°

Происшествия 18 сентября 2022, 23:57 Поделиться Telegram

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Viber Ураган оставил без света более пяти тысяч жителей Курской области Ураган в Курской области оставил без электричества почти 90 населенных пунктов

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Сильная гроза и шквалистый ветер повредили линии электропередач в Курской области. Без света остались 87 населенных пунктов, в которых проживают более пяти тысяч человек. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

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В ведомстве заявили, что оперативная группа спасателей МЧС, аварийных служб комитета региональной безопасности, а также коммунальные службы уже приступили к ликвидации последствий стихии.

Пользователи социальных сетей поделились кадрами урагана. На них видно, что припаркованные на улицах машины завалили деревья, ветер выломал балконные рамы.

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По предварительным данным, сильнее всего пострадали Курск, город Льгов и деревня Тяжино, где с нескольких домов порывы ветра сорвали кровлю.

Также стало известно о смерти студента в общежитии местного колледжа. Он скончался из-за ранения от осколков окна, выбитого куском дерева, которое поднял сильный ветер. По факту смерти юноши следователи начали проверку.

В региональном главке МЧС предупредили жителей, что непогода продержится в регионе до понедельника.

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