Ураган оставил без света более пяти тысяч жителей Курской области | 360°

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Ураган оставил без света более пяти тысяч жителей Курской области

Ураган в Курской области оставил без электричества почти 90 населенных пунктов

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Сильная гроза и шквалистый ветер повредили линии электропередач в Курской области. Без света остались 87 населенных пунктов, в которых проживают более пяти тысяч человек. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

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В ведомстве заявили, что оперативная группа спасателей МЧС, аварийных служб комитета региональной безопасности, а также коммунальные службы уже приступили к ликвидации последствий стихии.

Пользователи социальных сетей поделились кадрами урагана. На них видно, что припаркованные на улицах машины завалили деревья, ветер выломал балконные рамы.

«ВКонтакте»

«ВКонтакте»

«ВКонтакте»

«ВКонтакте»

«ВКонтакте»

«ВКонтакте»

По предварительным данным, сильнее всего пострадали Курск, город Льгов и деревня Тяжино, где с нескольких домов порывы ветра сорвали кровлю.

Также стало известно о смерти студента в общежитии местного колледжа. Он скончался из-за ранения от осколков окна, выбитого куском дерева, которое поднял сильный ветер. По факту смерти юноши следователи начали проверку.

В региональном главке МЧС предупредили жителей, что непогода продержится в регионе до понедельника.

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