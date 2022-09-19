Число жертв урагана в Курской области выросло до двух | 360°

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19 сентября 2022, 00:02

Число жертв урагана в Курской области выросло до двух

Администрации Курской области: два человека погибли в Курске из-за сильного урагана

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Упавшее от урагана дерево насмерть задавило человека на одной из улиц Курска. Об этом сообщила администрация области в своем Telegram-канале.

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«Под упавшим деревом обнаружен еще один погибший. Подробности уточнят позже», — говорится в сообщении.

Первым погибшим стал студент Курского автотехнического колледжа. По данным регионального главка СК, молодой человек находился в комнате общежития один, когда поднятый ветром кусок дерева выбил окно. Осколки сильно ранили юношу. От полученных ран он скончался.

В администрации области уточнили, что ураган сорвал крышу с одного из корпусов учебного заведения, а также причинил урон общежитию. Часть студентов забрали родители, часть перевели в другой корпус. Остальных расселили на втором, третьем и четвертых этажах, которые от урагана не пострадали.

Без электричества после урагана остались 87 населенных пунктов, в них проживают больше пяти тысяч человек. Шквалистый ветер повалил много деревьев в Курске и Льгове. Оперативная группа спасателей МЧС, аварийные и коммунальные службы уже приступили к ликвидации последствий. 

Ураган

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