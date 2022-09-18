Студент погиб из-за сильного урагана в Курске | 360°

Эксклюзив 18 сентября 2022, 23:47 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Студент погиб из-за сильного урагана в Курске Студент в Курске погиб от осколка разбитого ураганом окна

Читать 360tv в

Обрушившийся на Курскую область ураган стал причиной гибели студента автомобильного колледжа. Кусок дерева прилетел в окно и разбил его, осколки попали юноше в живот. Об этом сообщил региональный главк СК. В распоряжении «360 оказалось фото и видео с места происшествия.

На кадрах видно, что в комнате, в которой жил молодой человек, выбило окно. На полу лежат осколки и куски дерева.

Реклама

По данным следователей, вечером студент находился в комнате один.

Реклама

«В ходе урагана фрагментом дерева было повреждено окно, стекло которого попало в область живота подростка, в результате чего он получил телесные повреждения, от которых скончался на месте», — говорится в сообщении. Следователи начали проверку по факту случившегося.

«360»

На фотографии с места, которая оказалась у «360», видно, что другие студенты пытались спасти молодого человека, но им это не удалось. Сейчас на месте находятся сотрудники полиции и следователи.

Непогода пришла в Курскую область в воскресенье, 18 сентября. В регионе началась гроза со шквалистыми ветром. По данным регионального главка МЧС, порывы до 22 метров в секунду сохранятся в области до понедельника.

0 0 0 0 0 0