Эксклюзив 03 апреля 2023, 15:51 Убийство Владлена Татарского как конец и начало Писатель Беседин: России придется убедительно ответить на убийство Владлена Татарского Владлен Татарский (Максим Фомин) / «ВКонтакте»

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Украинские спецслужбы с привлечением сторонников Алексея Навального спланировали теракт в Санкт-Петербурге, в результате которого вечером 2 апреля погиб блогер и военкор Максим Фомин (известен как Владлен Татарский). Задержана подозреваемая в причастности к убийству — 26-летняя россиянка Дарья Трепова. Она призналась, что принесла самодельное взрывное устройство внутри статуэтки и подарила ее Фомину. Как Россия должна реагировать на это преступление — в колонке писателя Платона Беседина для «360».

Далее — прямая речь.

Так бывает, когда жизнь лопается, точно межпозвоночный диск, и приходится существовать в новых реалиях. А дальше каждый делает свой выбор. Как сказано у Блаженного Августина: «Не отчаивайся, один из воров был спасен. Не обольщайся, один из воров был проклят». Максим Фомин выбрал первый путь. И стал Владленом Татарским, посвятившим себя делу борьбы за Русский мир.

Многие смотрели его блог «Вечерний Владлен». Другие, кто нырял глубже, читали его книги, довольно-таки любопытные, надо сказать. Он был военкором, так его представляли.

Однако, на мой взгляд, Владлен Татарский был тем человеком, который старался, во-первых, создавать смыслы, а во-вторых, собирать вокруг себя активных пассионариев. Таких людей нам определенно не хватает. Всегда не хватало, а сейчас особенно.

Владлен Татарский (Максим Фомин) / «ВКонтакте»

И вот что подумалось с эпиграфом из Виктора Цоя: «Жизнь — только слово, есть лишь любовь и есть смерть».

Неделю назад я был на месте дуэли и на первом месте захоронения Михаила Лермонтова. Трагическая, яркая смерть. Как и у Александра Пушкина. Это я к тому, что смерть, подобная той, что настигла Владлена Татарского (Максима Фомина) — это шаг в бессмертие, своего рода венец того яркого и тернистого пути, который он для себя выбрал. Так — трагически, но вместе с тем возвышенно — он шагнул в русскую историю.

Владлена Татарского взорвали в кафе в центре Санкт-Петербурга. Бомбу спрятали в статуэтке. По версии СК, ее передала Владлену девушка. Главной подозреваемой сейчас проходит Дарья Трепова — фем-активиста, участника антивоенных митингов, сторонница Алексея Навального. Утром 3 апреля ее все-таки задержали. Сообщается, что у нее нашли авиабилеты в Узбекистан. Дальше — следствие, дальше — виновные должны быть наказаны.

Но уже очевидно: сколько легко и просто киевский режим пускает исполнителей в расход. И когда Трепова, по данным СМИ, раз за разом повторяет «меня подставили, меня подставили», то нужно смотреть на нее и думать: так будет с каждым, кто верит в добрых и щирых украинских мракобесов, обещающих налить всем по бокалу «Черниговского» и «Оболони», но на деле проливающих только кровь.

Суть украинского режима, его modus operandi, лучше всего сформулировал глава Днепропетровска Борис Филатов: «Нужно давать мразям любые обещания, гарантии и идти на любые уступки — вешать будем потом».

Цветы у кафе, где погиб Владлен Татарский / РИА «Новости»

Евгений Пригожин заявил, что вряд ли в убийстве Татарского замешаны украинские власти. Мол, действуют некие радикальные группировки. Но, простите, чем украинская власть — не радикальная группировка мракобесов? Особенно после того, что они делают в Киеве с лаврой, да и по всей стране, захватывая храмы. И, конечно, еще кровоточит убийство Дарьи Дугиной — тоже ведь террористический акт.

У Юрия Трифонова в его эссе о Нечаеве было замечание, что терроризм нового образца уничтожает всех, в том числе невиновных. Бессмысленно делать вид, что метили исключительно в Татарского. Ясно, что он был основной целью, однако с не меньшим предвкушением террористы метили и в тех, кто собрался на вечере встречи с Владленом. Сообщается более чем о 30 пострадавших.

У такого терроризма, подлого, мракобесного, есть и свои российские апологеты. Бывший игрок «Что? Где? Когда?», юрист Илья Новиков*, например, написал, что, мол, после убийства Дугиной возмущались «при чем тут дети», а теперь «могли пострадать посторонние люди». «Так что, теперь никого не взрывать?» — так размышляет горе-адвокат и предатель. А ведь когда-то он был человеком. Был же?

Но, на самом деле, враг подл, враг неслаб — и он желает полного нашего уничтожения. Все эти слова о «подлом террористическом акте» и «да как же так?» — не более чем удивленное сотрясание воздуха, весьма странное и неуместное, на самом деле.

Когда идет военный конфликт, тогда мракобесы ничем не гнушаются. Это, кстати, демонстрирует разницу подходов. Мирное население Донбасса уничтожают уже девять лет, тем не менее мы ничего не слышали о терактах и убийстве видных украинцев где-нибудь в Киеве или во Львове.

Да, борясь со злом, важно самому не стать злом. Но самое неправильное, что можно сделать сейчас, — действовать как бы в ответ, ситуационно. Борьба с врагом должна быть систематической, ежечасной, она должна превратиться в асфальтоукладчик, который движется медленно, но верно, без пауз.

Мы на всех уровнях обязаны, наконец, понять и признать, что это война и враг никогда не остановится. Более того, ему, очевидно, помогают западные спецслужбы. Убийство Максима Фомина (Владлена Татарского) — не финальная точка, это лишь вторая, после убийства Даши Дугиной, часть того, что мерзавцы собираются «писать» усердно и долго.

Так что это еще один вызов России, нашему обществу. И нам придется на него отвечать. И отвечать убедительно. Если мы хотим выжить, конечно.

* Признан в России иностранным агентом