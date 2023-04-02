Эксклюзив 02 апреля 2023, 19:55 Убийство военкора Татарского сравнили с гибелью Дарьи Дугиной Политолог Ярошенко о смерти Татарского: Украина подтвердила свое звание террориста «ВКонтакте»

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Ликвидация лидера общественного мнения и военного корреспондента Владлена Татарского стало очередным свидетельством, что украинские террористы проникли в крупные города России. Гибель журналиста можно поставить в один ряд с гибелью Дарьи Дугиной. Об этом «360» заявил политолог Алексей Ярошенко.

Далее — его прямая речь.

У лидеров мнений нет защиты

В связи с убийством военного корреспондента Владлена Татарского надо сделать несколько выводов. Во первых, Украина — это не государство, а террористическая организации, адепты которой есть и в России. В крупных городах Москве и Санкт-Петербурге. Потому что убийство Владлена Татарского становится в один ряд с убийством Дарьи Дугиной.

И Дугина, и Татарский регулярно бывали в самых горячих местах. Татарский все время был на передовой, на линии боевого соприкосновения и рассказывал всем, что там происходит.

Важно отметить, что сегодня лидеры общественного мнения в России не защищены. Это большая проблема.

Но, несмотря на отсутствие защиты, и лидеры общественного мнения, и журналисты продолжат свою деятельность и словом и делом, чтобы защищать нашу страну, наш народ. Как это делал Татарский, как это делала Дугина, как это делают сейчас десятки тысяч публичных людей в информационном пространстве, рассказывая людям правду. Они не боятся и продолжают работать.

Россию не запугать

Убийство Владлена Татарского, я уверен, на сообщество лидеров общественного мнения и экспертов никак не повлияет.

Мы не станем бояться, мы продолжим защищать нашу страну в информационном пространстве, потому что там против нас ведется война. Но те люди, которые стоят на передовой, не дрогнут.

Военный корреспондент Владлен Татарский погиб при детонации взрывного устройства в кафе Санкт-Петербурга. Информацию о его смерти подтвердили в МВД. В ведомстве добавили, что ранения различной степени тяжести получили 16 человек. На место выехали криминалисты для проведения расследования. По предварительным данным, мощность сработавшего в кафе взрывного устройства составила 200 граммов в тротиловом эквиваленте.