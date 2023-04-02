Власть 02 апреля 2023, 10:02 Украинским властям пригрозили Божьим судом за ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры Зампред СБ Медведев: украинские политики получат по заслугам за Киево-Печерскую лавру РИА «Новости»

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Украинские политики предстанут не только перед человеческим, но и перед высшим судом за то, что делают с Киево-Печерской лаврой. Об этом в своем Telegram-канале заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

«Глядя на то, что творят Зеленский & Co в отношении Киево-Печерской лавры, особенно остро понимаешь, какие же они взбесившиеся ублюдки и гнусная мразь. Иного определения для них просто нет», — подчеркнул политик.

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Он добавил, что виновные «получат за все содеянное» перед «Его судом», и процитировал Откровения апостола Иоанна Богослова (Апокалипсис 19:20).

«И схвачен был зверь и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению: оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою», — привел слова из Откровения Медведев.

В последнее время обострился конфликт между украинскими властями и священниками УПЦ. От монахов Киево-Печерской лавры потребовали покинуть кельи после расторжения договора об аренде государственного имущества.

Позже наместнику лавры предъявили обвинения в разжигании межрелигиозной розни и работе на Россию. Его на два месяца отправили под домашний арест. Священник отрицает свою вину.