Общество 03 апреля 2023, 09:31 Восемь пострадавших при взрыве в кафе Петербурга остаются в тяжелом состоянии Горздрав: после взрыва в кафе Петербурга 8 человек находятся в больницах Пресс-служба Следственного комитета

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Восемь человек после взрыва в кафе в Петербурге остаются в больницах в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести и удовлетворительном. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по здравоохранению в своем Telegram-канале.

«В больницах восемь человек остаются в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести и удовлетворительном», — уточнили в ведомстве.

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В комитете по здравоохранению отметили, что после взрыва в кафе в городские стационары поступил 31 пациент. По данным на 7:00 понедельника, девять человек перевели на амбулаторное лечение.

Пациентов доставили в девять лечебных учреждений Петербурга. В их числе: Мариинская больница, Городская больница № 26, НИИ скорой помощи имение Джанелидзе, детский центр Раухфуса.

Ранее главврач Мариинской больницы Анатолий Завражнов рассказал о состоянии пострадавших при взрыве в кафе.

Взрыв в «Стрит-баре»Санкт-Петербурга, где проходила встреча с военкором Владленом Татарским, произошел 2 апреля, журналист погиб.