Происшествия 21 августа 2023, 14:44 Появились подробности о происшествии в московском коллекторе Shot: тела утонувших в коллекторе москвичей несло под землей потоком воды два километра

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Тела утонувших в коллекторе в Москве несло под землей потоком воды около двух километров. Об этом сообщили в Telegram-канале Shot.

В Telegram-канале уточнили, что в минувшее воскресенье выпало 60% от месячной нормы осадков. По этой причине подземные тоннели, высота которых в среднем составляет 2-2,5 метра, затопило до самого верха.

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Более того, внутри из-за сильнейшего течения удержаться за что-то было практически невозможно. Группа не смогла выбраться. По предварительным данным авторов статьи, сильный дождь застал группу диггеров в районе станции метро «Трубная», а нашли погибших у парка «Зарядье».

По предварительной информации, экскурсию проводил 31-летний Константин Филиппов. Родственники не могут с ним связаться до сих пор.

Группа, отправившаяся на экскурсию по подземным туннелям, предположительно, состояла из восьми человек. Из-за внезапного ливня вода в туннелях поднялась, они перестали выходить на связь. Людей могло смыть водой. Их поиски начали спасатели.

Тела двух погибших подростков выловили из воды у парка «Зарядье» утром 21 августа. Тело еще одной школьницы с пробитой головой нашли у Большого Устьинского моста на Москворецкой набережной. Сейчас экскурсии по коллекторам в Москве приостановили.

Ранее диггер Даниил Давыдов заявил, что гид обязан отменить экскурсию по коллектору при неблагоприятной погоде. Он также сообщил, что маршрут по реке Неглинной совсем не сложный. Видимо, группа попала в дождь, когда уровень воды резко поднялся.