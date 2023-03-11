Происшествия 11 марта 2023, 15:18 Смена пола и работа в Африке. Брачные аферисты становятся все изобретательнее, но их легко вычислить Психолог Кичаев: слишком пылкие ухаживания интернет-кавалеров должны насторожить freepik

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В СМИ появляются все более и более грустные и абсурдные истории о брачных аферистах. Наивные девушки, мечтая о настоящей любви, верят сладким речам и невероятным легендам интернет-знакомых, иногда даже выходят за них замуж, а в итоге теряют большие суммы и самоуважение. А ведь вычислить обман достаточно легко.

Небинарная любовь

Брачная аферистка Марина познакомилась с жительницей Твери Екатериной в дейтинг-приложении. Она представилась Сергеем и заявила, что ищет любви и крепких отношений. На аватаре стояла фотография привлекательного накачанного парня. Екатерина рассказала Telegram-каналу Mash, что вначале общалась с интернет-кавалером только по телефону и не знала, как он выглядит на самом деле. Дождавшись, пока девушка привяжется к нему, «Сергей» признался ей, что сменил пол на женский — якобы его «искали» за какой-то криминал в Европе и он решил получить новый паспорт. Говорил, что он из Молдавии — по словам Екатерины, как раз это оказалось правдой.

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«Сергей» сообщил, что физиологически остался мужчиной — изменилось только лицо в результате гормональной терапии. Напирал на то, что внешность не главное, вел себя уверенно, и Екатерина не устояла.

Закрутился бурный роман: цветы, конфеты и даже совместные путешествия — правда, в кредит. Затем подготовка к свадьбе — и опять большие траты.

«Жених» всеми правдами и неправдами заставлял девушку влезать в долги, занимать большие суммы у друзей и родственников, клялся, что все погасит сам. Екатерина все-таки вышла замуж, а через полгода нашла в сумке «супруга» резиновые гениталии. До тех пор она не замечала подмены: в основном интимные отношения происходили в темноте. К тому времени девушка отдала аферистке больше пяти миллионов рублей.

Оказалось, что Марина так же обманывала еще двух девушек. Обратиться в полицию никто из них не сможет — состава преступления нет, они сами отдавали деньги.

Билет из Западной Африки

Девушки нередко рады обманываться, когда речь идет о любви и браке. Именно поэтому аферисты обычно так чутки и внимательны, вот только комплименты и признания приправляют выманиванием денег под якобы благовидными предлогами.

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Москвичка, овдовевшая два года назад и уставшая от одиночества, поверила интернет-знакомому, который представился сотрудником Всемирной организации здравоохранения и утверждал, что работает в Гане. Альфонс покорил женщину вниманием и заботой, а потом предложил встретиться в России. При этом банковская карта у кавалера якобы была заблокирована.

Женщина заплатила за билет две с половиной тысячи евро. На страховку не хватило — предприимчивый мужчина предлагал ей заложить квартиру, но, к счастью, до этого не дошло. Когда аферисту не понравились каверзные вопросы, которые задавала «возлюбленная», он исчез с горизонта. Москвичка рассказала обо всем журналистам, но в полицию не пошла.

Будущая жена и хозяйка кафе

А 52-летний лжесотрудник ФСБ обманул десятки женщин в Москве и Подмосковье и чуть не довел некоторых из них до самоубийства. Мужчина тоже знакомился на сайтах, придумывал легенды и выманивал большие деньги. Одна из жертв, Светлана, рассказала «360», что потеряла больше пяти миллионов рублей. Интернет-знакомый настаивал на свадьбе (хотя Светлана говорила, что в их возрасте это не обязательно), обещал сделать ее хозяйкой в своем новом кафе, а между тем строил планы, как отобрать у невесты еще и квартиру.

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И далеко не всегда вел себя как образцовый возлюбленный: однажды ударил Светлану, а несколько раз отвозил в лес и угрожал, что убьет ее. В конце концов женщина нашла его фиктивную жену, которую он также обводил вокруг пальца, и они вместе выследили обидчика в момент, когда он выпрашивал деньги у очередной жертвы. С этим видео женщины пошли в полицию. Потом оказалось, что некоторые из обманутых пытались свести счеты с жизнью.

«Выгодные» сделки

Жительница Нижнего Новгорода отдала семь миллионов рублей «успешному московскому бизнесмену» с квартирами, машиной и полными сейфами денег. Все было стандартно: комплименты, заявления о серьезных намерениях — а потом просьба дать взаймы, якобы на поддержание бизнеса в ТЦ. Выяснилось, что мужчина обвел вокруг пальца сразу нескольких «невест» в разных городах, а на деньги одной из них отдыхал в Турции. Нижегородская жертва обмана намерена вернуть средства через суд.

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Схема работала, пока 31-летняя жительница Петербурга, у которой он таким образом украл 600 тысяч рублей, обратилась в полицию. По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», мужчину задержали, он находится в изоляторе.

И подобных историй множество.

Как не попасться?

Психолог и коуч Александр Кичаев посоветовал положиться на интуицию. Сладкие речи и заверения предполагаемых ухажеров запускают выброс эндорфинов и дофамина в кровь, а в состоянии эйфории способность трезво мыслить притупляется — жертвой легче манипулировать. Но выключать инстинкт самосохранения никак нельзя.

«Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Если все слишком красиво, сказочно, вам говорят, что полюбили с первого взгляда и готовы жениться, это должно насторожить. А дальше нужно судить по действиям. Просьба о деньгах — однозначно „красная черта“», — пояснил психолог.

В теории все вроде бы очевидно. Но если бы россиянки вспоминали об этом на практике, у аферистов было бы куда меньше жертв.