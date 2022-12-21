Эксклюзив 21 декабря 2022, 19:54 «Ругалась и в тот же день взяла кредиты». Жительница Подмосковья рассказала, как ее обманул альфонс Женщина из Подмосковья отдала больше 5 миллионов мужчине с сайта знакомств

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Альфонс с сайта знакомств провел десятки жительниц Москвы и области. Представляясь сотрудником ФСБ, 52-летний мужчина разводил женщин на крупные суммы денег. Одна из его жертв Светлана в беседе с «360» рассказала, как злоумышленник втерся к ней в доверие.

Предполагаемый альфонс «работал» вместе со своей дочерью Дианой, которой должны избрать меру пресечения в Тушинском суде Москвы. По словам Светланы, во время очной ставки девушка смеялась и все отрицала. Жертва предполагаемого афериста заверила, что у нее есть масса доказательств.

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Дочь сама зарегистрировала мужчину на сайтах знакомств, где он и познакомился со Светланой. Они встретились в кафе и долго разговаривали.

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«Часа четыре мы там беседовали с ним. Он рассказывал про себя, какой он отец хороший — отец двух детей. Дал им образование, купил по квартире, дал бизнес — кальянную. <…> Показался серьезным мужиком. Но, к сожалению, все не так», — подчеркнула женщина.

Он — мусульманин, а икона ворованная

Всего предприимчивый мужчина выманил у своей жертвы пять миллионов и 501 тысячу с кредитных карт. Альфонс просил деньги под бизнес и сказал, что им нужно съезжаться. Мужчина даже настаивал на браке, но только после того, как пройдет год с момента смерти его матери. Светлана сказала, что в их возрасте уже необязательно регистрироваться. Но он требовал официально оформить отношения и пояснил, что владеет особой иконой, над которой пара даст клятвы.

«На самом деле оказалось, что он мусульманин, а икона ворованная. <…> Там все ворованное в доме. Дорогущие картины из Третьяковки, антиквариат, мебель и иконы в том числе», — заявила обманутая женщина.

Спустя неделю после знакомства альфонс сказал ей, что якобы является сотрудником ФСБ. Предполагаемый мошенник рассказывал, как ездит на дежурства и ловит преступников и как неспокойно в стране. Оказалось, что у мужчины было много женщин.

«[Рассказывал], как у него там, кроме воды, трое суток ничего во рту не было. <…> Просил меня готовить тазами еду коллегам, а оказалось, что я это все готовила его родне и уже на тот момент бывшей супруге Татьяне», — призналась Светлана.

Телеканал «360»

Ругалась и оформляла кредиты

Светлана отдала возлюбленному деньги и ждала, что тот сделает ее хозяйкой в новом кафе. Но дело с места не двигалось. В феврале альфонс пришел к женщине с меню и сказал, что, как и обещал, открыл заведение. Но предупредил, что некоторое время нужно подождать, чтобы раскрутить заведение. Через три недели обманщик заявил, что кафе нерентабельно, потому что «для него мало прибыли».

«Я с ним ругалась, и в тот же день взяла кредитные карты. Как это получилось, сама не знаю… Ну, в принципе, каждая из женщин тоже не понимает, как он так выманивал у нас эти кредиты. Только получала эти кредитные карты — он сразу же все забирал», — пояснила женщина.

Сейчас Светлана скрывается от банков, потому что коллекторы хотят выбить долги. Она добавила, что мужчина пытался уговорить ее оформить дарственную на квартиру, чтобы в перспективе отобрать еще и жилплощадь.

На протяжении полутора лет она следила за ухажером и видела с разными женщинами. По словам Светланы, однажды он приехал к ней домой и ударил. Мужчина даже несколько раз отвозил ее в лес и угрожал убийством.

Спустя время Светлана с супругой предполагаемого мошенника выследили его и пришли в заведение, где он выманивал у другой женщины деньги. Они сняли все происходящее на камеру и вызвали полицию.

«Мы с супругой начали искать женщин. Одна женщина, 66 лет, на который с 2013 года он был фиктивно женат. Он у нее продал две квартиры, вот эти все картины, антиквариат — это ее. Купил на эти деньги дом», — подчеркнула Светлана.

Удалось найти и еще одну женщину около 60 лет, которая попала под влияние мужчины. Он якобы пытался поместить ее в психиатрическую больницу, чтобы продать квартиру. Несколько жертв обвиняемого пытались свести счеты с жизнью.