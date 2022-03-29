Альфонс под видом бизнесмена заполучил от жительницы Нижнего Новгорода 7 млн руб

В Нижнем Новгороде местная жительница попалась на альфонса, которому за два года передала практически семь миллионов рублей. Историю об этом рассказал сайт kp.ru.

«Он сказал мне, что поссорился со своей девушкой бывшей, что я похожа на нее. Начал делать мне комплименты, говорить, что мечтал именно о такой, как я. Сначала рассказал мне ложную информацию, что он богат, у него есть квартиры, машины, золото, сейфы с деньгами. Говорил, он успешный бизнесмен в Москве», — рассказала потерпевшая.

Сначала аферист попросил денег взаймы на поддержание бизнеса в торговом центре. Мужчина продолжал говорить возлюбленной, как она ему дорога и что у него самые серьезные намерения. Свои видеообращения он записывал из Турции, мол, дела в Москве идут так плохо, что он решил отдохнуть.

Позже женщина узнала, что компанию на курорте ему обеспечивала другая «спасительница». Кроме нее, обманутыми оказались еще пять женщин. Юрист потерпевшей выяснил, что аферист ездил по многим городам России, охмуряя девушек и выманивая деньги.

В итоге пострадавшая решила вернуть потраченные на альфонса средства через суд. За счет нее злоумышленник обогатился практически на семь миллионов рублей.