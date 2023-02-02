Эксклюзив 02 февраля 2023, 16:11 Альфонс представился сотрудником ВОЗ и оставил москвичку без денег Фальшивый сотрудник ВОЗ оставил москвичку без денег и просил заложить квартиру РИА «Новости»

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Жительница Москвы стала жертвой афериста, с которым познакомилась в интернете. Их виртуальный роман закончился тем, что представившийся сотрудником Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) мужчина обманом выманил у женщины более двух тысяч долларов и просил заложить ради него квартиру. Об этом москвичка рассказала в беседе «360».

Женщина, которая пожелала остаться анонимной, познакомилась с мужчиной еще в июне 2022 года. Сначала они переписывались в Сети, потом перешли в мессенджер WhatsApp.

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Собеседница «360» призналась, что незнакомец покорил ее вниманием и заботой. Он рассказывал, что работает в Гане в закрытой зоне. Потом альфонс предложил даме встретиться в России, но признался, что у него заблокирована банковская карта.

«Я заплатила ему за билет, на страховку не хватило. Перевела ему две с половиной тысячи евро, а еще три тысячи евро я не нашла», — призналась женщина.

В какой-то момент, когда она стала задавать новому знакомому каверзные вопросы, тот исчез. Однако до этого предлагал заложить квартиру, чтобы быстрее найти недостающую сумму.

«Боженька уберег», — резюмировал женщина.

Москвичка объяснила, что попалась на удочку афериста, так как долгое время живет одна. Два года назад она похоронила своего мужа. В полицию вдова решила не обращаться.