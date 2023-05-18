18 мая 2023, 09:06
Вагоны с зерном из-за взрыва сошли с рельсов в Крыму — СМИ
Движение электропоездов между Симферополем и Севастополем в Крыму приостановили
Грузовые вагоны сошли с путей в Симферопольском районе Крыма. Движение поездов электропоездов на перегоне Симферополь — Севастополь приостановили. По предварительной информации, произошел взрыв, сообщил Telegram-канал «112».
По информации канала, взрыв случился около семи часов утра вблизи села Чистенькое в Симферопольском районе. С рельсов сошли, по предварительным подсчетам, пять вагонов с зерном, никто не пострадал.
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Движение приостановили, отменили электрички и задержали два пассажирских состава. Саперы начали обследовать пути, к месту схода приехали оперативники. Ремонтные бригады подготовились к восстановлению железнодорожного полотна.
Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков опубликовал в своем Telegram-канале заявление регионального Минтранса о приостановке движения поездов на участке Симферополь — Севастополь. Пассажиров к станциям подвезут автобусами.
В Казани неизвестные подожгли релейные шкафы, из-за чего задержали пять грузовых составов. На месте преступления нашли зажигалку и ручку.
Крым
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