Происшествия 03 марта 2023, 22:12 Школьники схватились за ножи. Источник агрессии детей предложили искать в семьях Психолог Гладышева о поножовщине в школе Москвы: проблемы детей нужно искать в семье РИА «Новости»

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Конфликт с ученицей 10-го класса для 13-летнего школьника из Москвы закончился ножевым ранением. В ходе перепалки девушка достала перочинный нож и всадила его в спину противнику. Пострадавшего мальчика госпитализировали, а со старшеклассницей начали беседовать полицейские. Это не первый случай с поножовщиной в российских школах, где участие принимали девочки. Причину такого поведения нужно искать в семье.

Кровавая ссора

О ссоре и ранении семиклассника школы на улице Каховка «360» сообщили в пресс-службе московского главка МВД. В ведомстве уточнили, что конфликт между школьниками 2006 и 2009 годов рождения произошел на бытовой почве.

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«Несовершеннолетнему острым предметом причинили телесные повреждения. Пострадавшего отвезли в больницу, с ним работают врачи», — заявили в пресс-службе.

В столичном главке СК уточнили, что между мальчиком и девочкой ранее возникали разногласия и ссоры. В ведомстве подчеркнули, что начали проверку по факту случившегося.

Telegram-канал «112» сообщил, что в ходе общения с криминалистами десятиклассница рассказала — ножик в школу носит, чтобы точить карандаши.

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила, что здоровью и жизни пострадавшего подростка ничто не угрожает. Причины поведения девочки установят в ходе внутришкольного расследования и проверки правоохранителей.

Осведомленный источник «360» сообщил, что за нож старшеклассница схватилась, потому что мальчик ее доводил несколько дней подряд. Но сегодня только хотел поздороваться с девушкой и назвал ее по имени, после чего получил удар в спину.

Старшеклассница не первый раз силой отвечает своим обидчикам. В восьмом классе она огрела по голове стулом еще одного мальчика, который ее доводил.

Раненого подростка доставили в Морозовскую больницу в сопровождении бабушки. Врачи оказали ему помощь. Рана оказалась неглубокой.

Внимание к родителям

Ответственность за несовершеннолетнего ребенка всегда несут родители. Поэтому важно смотреть на то, какие отношения строятся в семье. Они ложатся в основу формирования личности. Об этом «360» заявила психолог Марина Гладышева.

Она подчеркнула, что все остальные факторы, как-то: общество, в которое попадет ребенок, какие увлечения окажутся ему ближе, не сыграют очень большой роли в его становлении.

С точки зрения психологии нужно смотреть прежде всего на семью, как выстроены контакты. Бывает, что родители считают, что у них прекрасные отношения с ребенком. Но на самом деле с сыном или дочерью что-то происходит. Это говорит о том, что родители закрываются от потребностей детей. Марина Гладышева психолог

Психолог пояснила, что по детям всегда видно, когда в семье все хорошо. А если на поверхность выходят тревожные сигналы, то получается, что родители что-то недосмотрели или не увидели.

Учителя не могут уследить за каждым учеником. Оценку поведения детей должен давать школьный психолог. Ему необходимо наблюдать за теми, кто вызывает опасение, выявлять предпосылки.

«На ровном месте такое [нападение с ножом] вряд ли могло произойти. То есть что-то происходило, что-то было до, что привело к этому. Здесь все надо выяснять», — подчеркнула Гладышева.

Она добавила, что ребенок мог быть агрессивным изначально или потерял связь с реальностью в связи с подростковым периодом. По словам психолога, в этом возрасте у детей происходят серьезные изменения в организме, поэтому они часто не понимают, что им теперь можно, а что нельзя.