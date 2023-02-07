Эксклюзив 07 февраля 2023, 16:42 Школьница изрезала ножом одноклассницу в Химках. Они могли повздорить из-за мальчика Разборки пятиклассниц в Химках закончились для одной из них множественными ранениями

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Поножовщина произошла между пятиклассницами в одной из школ Химок. Учащаяся пригласила знакомую в туалет, где напала на нее с ножом. Пострадавшую экстренно доставили в больницу. Сейчас ее состояние оценивается как крайне тяжелое. Источники «360» сообщили, что после произошедшего девочка с ножом зашла в кабинет и рассказала классу и учительнице, что убила одноклассницу.

Нападавшая была тихоней

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Один из собеседников агентства заявил, что пятиклассница зашла в класс спустя 25 минут после начала урока английского языка, в руках у нее был нож, а ботинки в крови. Учительница спросила у девочки, где ее одноклассница. Пришедшая на занятие ответила, что убила ее.

При этом источник «360» заявил, что якобы до этого между девочками не было конфликтов. Нападавшую он назвал тихоней, а раненую охарактеризовал как добрую, веселую и отзывчивую.

После этого учителя бросились на помощь пострадавшей. Все уроки отменили, в школе начались следственные действия. Другой источник заявил, что одноклассницы поссорились из-за мальчика.

Еще один человек, знакомый с ситуацией, утверждал, что нападавшая какое-то время назад стала закрытой, она обычно ходила одна. При этом училась хорошо и в принципе была спокойной. Хотя был случай, когда девочка призналась, что хочет умереть.

Состояние пострадавшей

Минздрав Московской области заявил, что школьница находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. Один из источников сообщил, что одна девочка нанесла другой более 20 ножевых ранений.

СМИ сначала писали, что речь идет о 26 ранениях в области лица и около 20 — на теле. По последним данным Telegram-канал Mash, речь идет о более чем 100 ранениях, одно из них — в шею.

Официальная информация

Пресс-служба ГУ МВД по Московской области сообщила, что 7 февраля дежурная часть в Химках получила сообщение о конфликте между одноклассницами в одном из общеобразовательных учреждений на Парковой улице.

«В ходе конфликта одна из них нанесла другой ножевые ранения. В результате инцидента несовершеннолетняя 2012 года рождения была госпитализирована», — сказано в сообщении ведомства.

Региональная прокуратура сообщила о начале проверки, после которой будет принято процессуальное решение. Управление СК России по Московской области в своем Telegam заявило, что открыто уголовное дело по статьям УК о покушении на убийство несовершеннолетней и о халатности должностных лиц учебного заведения.

Следователи, криминалисты, полицейские и представители прокуратуры работают на месте происшествия. Они осматривают школу, допрашивают свидетелей. Все причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.