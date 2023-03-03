03 марта 2023, 16:07
Омбудсмен рассказала о состоянии раненного ножом школьника в Москве
Омбудсмен Ярославская: жизни раненному ножом в Москве семикласснику ничто не угрожает
Здоровью и жизни раненному ножом 14-летнему ученику московской школы ничто не угрожает. Об этом ТАСС сообщила уполномоченный по правам ребенка Ольга Ярославская.
«Главное, что здоровью и жизни семиклассника ничто не угрожает. Все остальное покажет внутришкольное расследование и следствие. Органы полиции работают с напавшей», — сказала она.
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Ярославская уточнила, что девочка дает показания о причинах, которые побудили ее нанести школьнику удар ножом.
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О конфликте в школе № 538 стало известно днем 3 марта. Пресс-служба Следственного комитета рассказала «360», что конфликт между фигурантами длился уже давно.
Пострадавший объяснил «360», что на самом деле ссоры никакой не было, они с девочкой всего лишь играли. Подросток добавил, что даже не почувствовал удара ножом, а о крови на спине сообщили его друзья.
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