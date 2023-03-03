03 марта 2023, 15:17
Подростка ударили ножом в московской школе
СК: старшеклассница ударила ученика ножом в московской школе
Конфликт с поножовщиной произошел в московской школе № 538: 17-летняя девушка-подросток ударила ножом 13-летнего учащегося. Об этом «360» сообщили в пресс-службе главка МВД по Москве.
«Поступило сообщение из школы на улице Каховка, на место прибыли сотрудники полиции. Они установили, что между школьниками 2006 и 2009 годов рождения произошел конфликт на бытовой почве, в ходе которого несовершеннолетнему острым предметом причинили телесные повреждения», — сообщили в ведомстве.
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Пострадавшего отвезли в больницу, с ним работают врачи.
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В пресс-службе столичного Следственного комитета отметили, что между подростками был давний конфликт.
«Жизни и здоровью пострадавшего ничто не угрожает. Ему оказывают помощь, ранение незначительное», — отметили в СК.
Ведомство начало доследственную проверку по факту происшествия.
«Следователи столичного Следственного комитета находятся на месте происшествия, опрашивается директор, учителя и очевидцы произошедшего», — пояснили следователи.
Сам школьник заявил «360», что никакого конфликта у него с напавшей не было.
«Мы просто играли. Потом мне сказали, что у меня кровь идет. Там всего маленькая царапка. Я даже боли не почувствовал», — прокомментировал он ситуацию.
Друг пострадавшего подтвердил слова об отсутствии ссоры с девочкой.
«Он задевал ее просто, она от злости взяла нож и порезала его. Там ничего серьезного нет, просто рана. Я мальчика очень хорошо знаю», — рассказал подросток.
Мальчика с ранением доставили в Морозовскую больницу.
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