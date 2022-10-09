Владимир Путин назвал взрыв на Крымском мосту терактом | 360°

Важное 09 октября 2022, 20:27 Поделиться Telegram

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Viber Владимир Путин назвал взрыв на Крымском мосту терактом

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Российские власти уверены, что взрыв на Крымском мосту — это теракт, направленный против важной гражданской инфраструктуры страны. Об этом на встрече с главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным заявил президент России Владимир Путин.

«Здесь сомнений нет. Это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации. И авторы, исполнители, заказчики — спецслужбы Украины», — сказал он.

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Взрыв на Крымском мосту прогремел ранним утром 8 октября. Взорвался грузовой автомобиль, начиненный взрывчаткой. В результате ЧП погибли три человека. От взрыва загорелись цистерны с топливом железнодорожного состава, а также частично обрушились пролеты конструкции.

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