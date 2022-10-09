Дело о взрыве на Крымском мосту завели по статье «терроризм» | 360°

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Дело о взрыве на Крымском мосту завели по статье «терроризм»

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09 октября 2022, 21:39

Дело о взрыве на Крымском мосту завели по статье «терроризм»

Глава СК Бастрыкин: дело о взрыве на Крымском мосту завели по статье «терроризм»

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Глава Следственного комитета Александр Барыкин заявил, что взрыв на Крымском мосту будет расследоваться в рамках дела по статье «терроризм». Об этом он сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным.

«Мы возбудили дело по части второй статьи 205 „Терроризм“, и это подтверждается данными первоначального этапа расследования», — сказал Бастрыкин.

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Он пояснил, что следователи уже допросили множество свидетелей и очевидцев. На завершающей стадии находятся взрывотехническая, генетическая, криминалистическая экспертизы.

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Кроме этого, глава СК рассказал о маршруте движения грузовика, подорвавшего мост, и лицах, принявших участие в теракте. По словам Бастрыкина, это, прежде всего, спецслужбы Украины, а также граждане России и зарубежных государств, которые помогали в подготовке этого теракта.

ЧП на переправе через Керченский пролив произошло утром 8 октября. На мосту взорвался грузовик. От взрыва загорелись цистерны с топливом проезжающего мимо поезда, а также частично обрушились пролеты конструкции. В результате ЧП погибли три человека.

Крымский мост

Терроризм

Следственный комитет России

Взрыв на Крымском мосту

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