Девочку нашли в квартире с погибшими родителями в Раменском | 360°

Происшествия 15 сентября 2022, 00:00 Поделиться Telegram

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Viber Обычная семья и активный ребенок. Что известно о погибшей в Раменском паре Старшая дочь нашла сестру в квартире с погибшими родителями в Раменском: главное

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В Раменском в квартире с двумя трупами 13 сентября нашли шестилетнюю девочку. Сейчас здоровью ребенка ничто не угрожает, с ней занимаются психологи. Соседка хорошо отозвалась о семье — о каких-то скандалах между парой она не слышала, а девочку назвала активной. Прокуратура уже начала проверку. «360» собрал все, что известно о произошедшем к этому часу.

Тело 46-летней женщины и ее 42-летнего сожителя обнаружила старшая дочь погибшей, когда пришла домой вместе со своим молодым человеком. Она же нашла в квартире младшую сестру. Пара вызвала на место полицию. Девочку госпитализировали в медицинское учреждение с обезвоживанием. Как позже добавили в прокуратуре региона, жизни и здоровью ребенка ничто не угрожает.

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По предварительным данным, мать ребенка скончалась от сердечного приступа, а ее сожитель 42 лет — от передозировки наркотиками. Об этом «360» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Официально эти данные не подтвердили. Следов насильственной смерти на телах погибших не обнаружили.

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По предварительным данным, ребенок пробыл в квартире с умершими родителями несколько дней. Врачи диагностировали девочке сильное обезвоживание, «Московский комсомолец» также сообщил о следах побоев на теле ребенка.

Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова уже навестила девочку в больнице — ей потребуется психологическая помощь.

«Малышка истощена. У нее сильнейший психологический стресс, она плохо ест, не говорит. С ней в круглосуточном режиме работают психологи. <…> Пока не стабилизируют ее психическое состояние, она пробудет в больнице», — заявила Мишонова.

Детский омбудсмен добавила, что старшая сестра готова взять девочку под опеку. Передать ребенка ей смогут после урегулирования всех юридических вопросов. Мишонова добавила, что сейчас делается все возможное, чтобы процесс шел как можно скорее.

Благополучная семья и активный ребенок

Соседи семьи рассказали «360», что супруги жили мирно, не ссорились. Пристрастия к алкоголю или запрещенным веществам за ними не замечали.

«Она с детства здесь жила, адекватная женщина, парень по виду тоже адекватный, работал. Она раньше работала, но когда у нее родилась девочка, какое-то время на подработки еще уходила, а потом была дома», — рассказала «360» соседка семьи.

Она добавила, что найденная в квартире девочка — общая дочь пары. Ребенка она назвала активным и хорошим.

В обстоятельствах гибели родителей ребенка уже разбирается прокуратура Московской области. По итогам начатой проверки специалисты дадут оценку исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, а также о полноте и своевременности действий органов системы профилактики.

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