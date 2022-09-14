Найденную в квартире с умершими родителями девочку из Раменского передадут под опеку сестре | 360°

Все новости

Здоровье

14 сентября 2022, 13:39

Суточный прирост новых случаев коронавируса в России превысил 51 тысячу

Подмосковье

14 сентября 2022, 13:35

Арбитраж признал законным постановление в отношении УК из Дубны

Реклама

Общество

14 сентября 2022, 13:28

Умер директор Центра разведения леопардов Семенов

Власть

14 сентября 2022, 13:21

Иноагентам пригрозили уголовными делами за отказ от выполнения норм закона

Эксклюзив

14 сентября 2022, 13:19

«Законное решение». Адвокат Кристины Асмус сообщил о прекращении производства по делу о дискредитации военных

Подмосковье

14 сентября 2022, 13:17

От Дмитрия Донского до СССР. В Дзержинском отметили День города

Общество

14 сентября 2022, 13:14

Детский омбудсмен поддержал идею принимать детей мигрантов в школы после курсов по русскому языку

Происшествия

14 сентября 2022, 13:11

Спор пассажира и таксиста в Екатеринбурге закончился взрывом гранаты

Спецоперация

14 сентября 2022, 13:10

Песков предупредил о негативной реакции России на подписание «Киевского договора по безопасности»

Происшествия

14 сентября 2022, 12:37

Найденную в квартире с умершими родителями девочку из Раменского передадут под опеку сестре

Омбудсмен Мишонова: сестра возьмет под опеку девочку, найденную в квартире в Раменском

Читать 360tv в

Шестилетнюю девочку, которую нашли в квартире с умершими родителями в Раменском, могут передать под опеку старшей сестре. Об этом сообщила детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова.

«Сейчас девочка помещена в больницу. Врачи говорят, что она чувствует себя хорошо. Сейчас решается вопрос о ее передаче под опеку старшей сестре», — написала она в своем Telegram-канале.

Реклама

По словам омбудсмена, ребенка смогут передать сестре после урегулирования всех юридических вопросов. Мишонова добавила, что сейчас делается все возможное, чтобы процесс шел как можно скорее.

Реклама

«Всем будет оказана необходимая помощь, прежде всего психологическая», — заключила она.

По данным прокуратуры Подмосковья, тела 46-летней женщины и 42-летнего мужчины нашли в одной из квартир на улице Десантная в Раменском.

Следов насильственной смерти на телах умерших не обнаружили. Также в жилом помещении находилась шестилетняя девочка. Ее доставили в больницу с обезвоживанием.

Дети

0

0

0

1

0

0

Реклама

Реклама