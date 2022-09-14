Найденную в квартире с умершими родителями девочку из Раменского передадут под опеку сестре | 360°

Происшествия 14 сентября 2022, 12:37 Поделиться Telegram

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Viber Найденную в квартире с умершими родителями девочку из Раменского передадут под опеку сестре Омбудсмен Мишонова: сестра возьмет под опеку девочку, найденную в квартире в Раменском РИА "Новости"

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Шестилетнюю девочку, которую нашли в квартире с умершими родителями в Раменском, могут передать под опеку старшей сестре. Об этом сообщила детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова.

«Сейчас девочка помещена в больницу. Врачи говорят, что она чувствует себя хорошо. Сейчас решается вопрос о ее передаче под опеку старшей сестре», — написала она в своем Telegram-канале.

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По словам омбудсмена, ребенка смогут передать сестре после урегулирования всех юридических вопросов. Мишонова добавила, что сейчас делается все возможное, чтобы процесс шел как можно скорее.

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«Всем будет оказана необходимая помощь, прежде всего психологическая», — заключила она.

По данным прокуратуры Подмосковья, тела 46-летней женщины и 42-летнего мужчины нашли в одной из квартир на улице Десантная в Раменском.

Следов насильственной смерти на телах умерших не обнаружили. Также в жилом помещении находилась шестилетняя девочка. Ее доставили в больницу с обезвоживанием.

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