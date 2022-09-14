Прокуратура организовала проверку в связи с обнаружением ребенка в квартире с телами родителей | 360°

Происшествия 14 сентября 2022, 01:59 Поделиться Telegram

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Viber Прокуратура организовала проверку в связи с обнаружением ребенка в квартире с телами родителей Прокуратура организовала проверку в связи с обнаружением девочки в квартире в Раменском Прокуратура Московской области

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В одной из квартир в Раменском правоохранители обнаружили тела женщины и мужчины, также в жилом помещение находилась шестилетняя девочка. Ребенок был жив. Об этом сообщила прокуратура Московской области.

Тела 46-летней женщины и 42-летнего мужчины обнаружены в квартире на улице Десантная, говорится в сообщении ведомства в Telegram. Следы насильственной смерти у пары не нашли.

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«В этой же квартире находилась их шестилетняя дочь, девочка госпитализирована в медицинское учреждение с диагнозом „обезвоживание“. Угрозы жизни и здоровья ребенка не имеется», — отмечено в сообщении.

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Региональная прокуратура организовала проверку. По ее итогам будет дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, а также о полноте и своевременности действий органов системы профилактики.

Ранее стало известно. что прокуратура Москвы проверит семью, где отец угрожал сбросить с балкона 13-го этажа маленькую дочь. Против мужчины уже возбудили уголовное дело о покушении на убийство малолетнего.

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