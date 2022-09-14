Источник назвал предварительные причины смерти пары, обнаруженной в квартире в Раменском | 360°

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Источник назвал предварительные причины смерти пары, обнаруженной в квартире в Раменском

Источник «360»: причиной смерти матери найденной в Раменском девочки мог стать приступ

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Мать девочки, которую нашли в квартире в Раменском, могла, по предварительным данным, умереть от сердечного приступа, сообщил источник «360». Возможной причиной гибели сожителя женщины он назвал передозировку запрещенными веществами.

Источник добавил, что трупы мужчины и женщины обнаружила старшая дочь погибшей, когда пришла в квартиру вместе со своим молодым человеком. Они вызвали на место полицию. Официально эти данные не подтверждены.

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Там же находилась младшая сестра девушки. По данным прокуратуры, шестилетнюю девочку доставили в больницу с обезвоживанием. Пока она еще находится под присмотром врачей, ее жизни и здоровью ничто не угрожает.

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Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова сегодня сообщила, что девочку могут передать под опеку старшей сестре, когда будут улажены все юридические вопросы.

По факту случившегося продолжается проверка. Выясняются все обстоятельства и точные причины смерти пары.

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