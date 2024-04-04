Происшествия 04 апреля 2024, 14:58 Убегать нельзя. Дрессировщица рассказала, как спастись от разъяренного слона Дрессировщица Корнилова: африканские слоны — это «слоны-акулы» Предупреждение о диких слонах в заповеднике ЮАР. Фото: Marc Rasmus / Global Look Press

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Встреча со слоном во время сафари-тура стоила жизни американской пенсионерке. Дрессировщики знают, что африканские слоны более агрессивны, чем индийские собратья, хотя иногда оба вида могут причинить людям неприятности. Справиться с рассвирепевшим животным непросто, главное — не поворачиваться к нему спиной и не убегать.

Слон убил американку

Во время экскурсии по самому большому национальному парку Замбии «Кафуэ» слон неожиданно погнался за машиной с туристами. Животное не отреагировало на крики людей и перевернуло автомобиль, который забуксовал при попытке водителя-гида уйти от преследования.

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При нападении погибла американка Гейл Мэттсон из Миннесоты. Ее друзья рассказали, что женщина должна была летом отпраздновать 80-летие. Она была доброй и довольно активной женщиной, но чувствовала, что годы берут свое, и решила отправиться в последнее далекое путешествие.

Серьезно пострадал один из туристов — его в тяжелом состоянии отправили в больницу. Остальные четверо пассажиров отделались ушибами и испугом. В парке «Кафуэ» заверили, что все сотрудники «очень хорошо обучены и опытны», но, к сожалению, трудный маршрут не дал гиду возможности быстро уйти от опасности.

Атаки слонов

Нападения слонов на людей перестали быть редкостью. В конце марта животное из национального парка Пиланесберг в Южно-Африканской Республике перегородило дорогу туристическому автобусу. Лишь отчаянные крики водителя помешали великану опрокинуть машину вместе с пассажирами.

В феврале слон напал на россиянку в Джайпуре: резко схватил девушку хоботом и, крутанувшись, отшвырнул ее на землю. При этом упал и индус-наездник. Местные врачи диагностировали у пострадавшей перелом ноги. Что стало причиной внезапной агрессии животного, неизвестно.

Иногда опасно даже буквальное столкновение со слоном. Осенью прошлого года стало известно о смерти шри-ланкийского актера Джексона Энтони. Врачи 15 месяцев выхаживали его после того, как автомобиль телезвезды врезался в животное.

Факты о слонах: — Взрослый слон вырастает до четырех-пяти метров, а весит в среднем от пяти до восьми тонн. — Слоновий след уникален, как отпечатки пальцев у человека. — Слоны спят стоя. — В хобот слона может поместиться до 10 литров воды. — Слоны никогда не потеют — у них нет потовых желез. — Беременность слоних длится почти два года — 22 месяца. — Слоны живут до 70 лет. — За год от слонов гибнет около 500 человек, а от акул менее 20. — Слоны умеют гнать самогон: сваливают в яму фрукты, ждут, пока те забродят, и поедают их.

Слон мог испытывать стресс

Африканские слоны считаются более агрессивными, чем индийские. Особенно это относится к самцам во время полового созревания — они могут напасть на все, что попадается на их пути, рассказала «360» народная артистка России, дрессировщица слонов Таисия Корнилова.

Я считаю, что есть «слоны-дельфины» — это индийские слоны и есть «слоны-акулы» — это африканские. В нашей практике был негативный случай с африканским слоном, поэтому больше мы их в свою группу не берем. Таисия Корнилова

Дрессировщица уточнила, что на поведение «африканца» могли повлиять недостаток пищи или воды, какой-то стресс. В таком случае слоны могут выместить недовольство на окружающих, причем это необязательно автобус с людьми: под «горячий бивень» могут попасться животные, строения — кто и что угодно.

Африканский слон в национальном парке «Кафуэ». Фото: Martin Katz / Global Look Press

Можно ли убежать от слона

Туристам часто предлагают покататься на слонах или сфотографироваться с ними. Если речь идет об индийских великанах, то можно не волноваться — они более спокойные, гуманные и с детства привыкли к людям, заверила Корнилова. Ведь слоны в Индии — рабочая сила.

Другое дело, если речь идет об Африке. По-хорошему, людей в сафари-турах должен сопровождать охотник, который сможет хотя бы звуком отпугнуть слона — эти животные очень боятся резких хлопков, салютов, грома, а также огня, перечислила дрессировщица. Похоже, парк «Кафуэ» попросту нарушил технику безопасности.

Семья индийских слонов. Фото: Aditya Singh / Global Look Press

Оказавшись со слоном один на один, не нужно паниковать. Тем более что убежать не выйдет: великан разгоняется до 60 километров в час.

Однако он никогда не накинется неожиданно, уточнила Корнилова: сначала сделает три предупредительных движения.

Если вы не причинили слону вреда, ничего у него не отобрали, спокойно отходите в безопасное место. Если слон все-таки на вас побежал, просто стойте. Но никогда не поворачивайтесь спиной и не бегите от него — будет еще хуже. Тут как с лошадью: когда она на вас несется, встаете, руки в стороны и она никогда на вас не напрыгнет. Таисия Корнилова

Слоны-разбойники

Дикие слоны не только нападают на людей, но промышляют грабежом. Например, в Таиланде они просто выходят на дороги, перекрывая путь грузовикам, которые возят сельскохозяйственные продукты.

Когда машины останавливаются, животные деловито хоботом обыскивают кузов и вытаскивают пучки сахарного тростника и кукурузы.

На северо-востоке Южной Африки лопнувшая шина вынудила водителя фуры сделать остановку. Пока мужчина с помощником занимались починкой, местные слоны тут же воспользовались оказией и нагло принялись поедать груз — апельсины.

Жертвы слоновьего разбоя утверждают, что животные отлично планируют тактику своих нападений и умеют устраивать засады. Если грузовиков мало, слоны не брезгуют заходить на поля фермеров, благо «электропастухи» им действительно что слону дробина. Также заходят в деревни и воруют у местных жителей соль прямо с кухонь.