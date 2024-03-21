Мир 21 марта 2024, 19:28 Автобус с участниками сафари в ЮАР атаковал дикий слон Daily Mail: дикий слон атаковал автобус с туристами во время сафари в ЮАР Freepik

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Дикий слон набросился на автобус, перевозивший туристов в национальном парке Пиланесберг в Южно-Африканской Республике. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Животное преградило машине дорогу и едва не перевернуло ее вместе с пассажирами. Похоже, что лишь отчаянные крики водителя остановили нападавшего и заставили его отступить.

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