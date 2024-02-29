Мир 29 февраля 2024, 00:03 Слон швырнул россиянку на землю и сломал ей ногу Daily Mail: разъяренный слон напал на российскую туристку в Индии Freepik

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Россиянка приехала на отдых в индийский город Джайпур. Во время прогулки ее схватил разъяренный слон и швырнул на землю. Об этом сообщило Daily Mail.

Издание опубликовало кадры с места случившегося. На них видно, как животное резко схватило хоботом девушку, закружило и швырнуло вниз. На землю также свалился сидевший на спине слона мужчина. Местные врачи диагностировали у россиянки перелом ноги. Другие подробности о ее состоянии не приводились.

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Авторы Daily Mail напомнили еще одну историю со слоном, которая тоже чуть не закончилась трагически. Несколько туристов в Индии захотели сфотографироваться со слоном на дороге и разозлили его. Двое мужчин вышли из машины, чтобы подойти к крупному животному, но тот в ярости бросился на них и чуть не затоптал.

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