Общество 04 апреля 2024, 05:21 Слон разбушевался во время сафари в Замбии и напал на людей, погиб один турист Mirror: в Замбии слон напал на грузовик с туристами, одна женщина погибла Freepik

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Разъяренный слон напал на грузовик с туристами в национальном парке Кафуэ в Замбии. Об этом сообщила газета The Mirror.

По информации издания, слон преследовал автомобиль с группой туристов, которые приехали в парк на экскурсию. В момент, когда машина остановилась, гигант перевернул грузовик хоботом.

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В результате чрезвычайного происшествия погибла 80-летняя американка, еще одна женщина получила травмы.

ранее инцидент со слоном произошел в национальном парке Пиланесберг в Южно-Африканской Республике. Животное преградило автобусу с туристами дорогу и едва не перевернуло машину. Слона остановили крики водителя.

В Индии слон сломал россиянке ногу, швырнув ее на землю хоботом. Подробностей о состоянии женщины не приводили.