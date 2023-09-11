Происшествия 11 сентября 2023, 13:20 Изучавшие катастрофу над Боденским озером специалисты помогут расследовать крушение борта Пригожина Baza: расследовать падение борта Пригожина помогут изучавшие крушение над ФРГ РИА «Новости»

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Специалисты, изучавшие столкновение самолетов над Боденским озером в 2002 году, помогут расследовать крушение борта основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

«Несколько дней назад участникам расследования авиакатастрофы в небе над Германией сообщили, что в деле о падении самолета Евгения Пригожина требуется их помощь», — указали авторы канала.

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По данным Baza, специалистов-диспетчеров попросили собрать полное досье, которое они готовили по крушению над ФРГ, а также присоединиться к расследованию падения самолета Пригожина.

Катастрофа над Боденским озером

В июле 2002 года над Боденским озером столкнулись Ту-154 «Башкирских авиалиний» и Boeing-757 транспортной компании DHL. В авиакатастрофе погиб 71 человек.

Тогда российских диспетчеров привлекли к расследованию, поскольку причиной стала ошибка их швейцарского коллеги Петера Нильсена. В 2004 году иностранного диспетчера убил Виталий Калоев из Северной Осетии, потерявший в крушении жену и двоих детей. Мужчина отсидел в тюрьме и вернулся в Россию.

Российские специалисты, занимавшиеся столкновением самолетов над ФРГ, тщательно изучали работу диспетчерской службы. Однако версия об ошибке диспетчеров после падения самолета Пригожина не озвучивалась, отметили авторы Baza. Кроме того, на видео с крушением нет других воздушных судов.

Самолет основателя ЧВК «Вагнер» потерпел крушение в Тверской области 23 августа. На борту находились 10 человек, в том числе сам бизнесмен и члены экипажа, все они погибли.

Пригожина похоронили на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге. По данным RT, после гибели основателя ЧВК «Вагнер» открыли дело о его наследстве.