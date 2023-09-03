Криминал 03 сентября 2023, 12:31 Адвокаты озвучили детали расследования крушения самолета Пригожина РБК: СК и Росавиация продолжили расследование катастрофы с самолетом Пригожина РИА «Новости»

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Расследование причин катастрофы самолета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина еще идет. Через несколько часов после первых сообщений о крушении Росавиация заявила о создании специальной комиссии для установления обстоятельств произошедшего. В СК сообщили о возбуждении уголовного дела по признакам статьи о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, напомнил РБК.

Выяснение причин трагедии поручили следователю главного управления по расследованию особо важных дел СК Ивану Сибуле, который ранее занимался громкими делами о крушениях самолетов.

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В среду, 30 августа, в Межгосударственном авиационном комитете сообщили, что представители МАК не вошли в комиссию по расследованию.

Адвокат Игорь Трунов заявил РБК, что СК и Росавиация приступили к летной экспертизе, получили черные ящики и начали анализ частей самолета, чтобы выяснить, была ли на борту взрывчатка.

«Для суда приоритетней расследование СК, потому что расследование авиавластей не может фигурировать как доказательство», — объяснил Трунов.

Он также указал, что по первым смывам, которые делаются после катастрофы, становятся ясными и ее наличие, и ее тип.

«Возможно, за первые два часа все стало ясно, и встал вопрос, при чем тут МАК», — отметил адвокат.

Еще одной причиной отсутствия МАК в комиссии стала предполагаемая причина крушения. Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов подчеркнул РБК, что техническое состояние самолета, анализ которого мог предоставить авиационный комитет, не будет иметь решающего значения для расследователей, если причиной крушения признают теракт.

Самолет Евгения Пригожина разбился в Тверской области в среду, 23 августа. Помимо бизнесмена, на борту также находились девять его приближенных, включая одного из командиров ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина. Во вторник, 29 августа, Пригожина похоронили на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге.