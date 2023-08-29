29 августа 2023, 17:28
Стало известно место захоронения Евгения Пригожина
Евгения Пригожина похоронили на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге
Основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина похоронили на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге. Об этом в Telegram-канале сообщила его пресс-служба.
«Прощание с Евгением Викторовичем прошло в закрытом формате. Желающие проститься могут посетить Пороховское кладбище», — указали в публикации.
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Самолет бизнесмена разбился в среду, 23 августа, в Тверской области. Кроме Пригожина, на борту находились еще девять человек, в том числе командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. Все они скончались.
Следственный комитет возбудил дело по факту ЧП. Криминалисты изъяли бортовые самописцы, которые могут помочь в установлении обстоятельств катастрофы.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отмечал, что президент России Владимир Путин не планировал посещать церемонию погребения Пригожина.
Ранее «360» сообщал, что похороны трех охранников Пригожина пройдут во вторник на Серафимовском кладбище.
Санкт-Петербург
Евгений Пригожин
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