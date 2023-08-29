Общество 29 августа 2023, 17:28 Стало известно место захоронения Евгения Пригожина Евгения Пригожина похоронили на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге РИА «Новости»

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Основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина похоронили на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге. Об этом в Telegram-канале сообщила его пресс-служба.

«Прощание с Евгением Викторовичем прошло в закрытом формате. Желающие проститься могут посетить Пороховское кладбище», — указали в публикации.

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Самолет бизнесмена разбился в среду, 23 августа, в Тверской области. Кроме Пригожина, на борту находились еще девять человек, в том числе командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. Все они скончались.

Следственный комитет возбудил дело по факту ЧП. Криминалисты изъяли бортовые самописцы, которые могут помочь в установлении обстоятельств катастрофы.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отмечал, что президент России Владимир Путин не планировал посещать церемонию погребения Пригожина.

Ранее «360» сообщал, что похороны трех охранников Пригожина пройдут во вторник на Серафимовском кладбище.