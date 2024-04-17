Происшествия 17 апреля 2024, 00:11 ГУР обвинили в подготовке убийства Шария. Что известно на данный момент За подготовкой убийства блогера Шария стояло ГУР Украины РИА «Новости»

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В подготовке убийства журналиста, блогера Анатолия Шария заподозрили Главное управление разведки Минобороны и Службу безопасности Украины. Что известно о случившемся на данный момент — в материале «360».

Кто такой Анатолий Шарий

Анатолий Шарий — украинский журналист и видеоблогер. С 2008 по 2012 год он руководил отделом расследований сайта «Обозреватель». В 2008-2011-х годах выпустил ряд материалов об организованной преступности на Украине.

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В феврале 2011 года его объявили во всеукраинский розыск. Тогда же в СМИ появилась информация, что Шарию предоставили политическое убежище в одной из стран Евросоюза. Блогер получил широкую известность, комментируя события на Украине и разоблачая фейки. Он критиковал президентов страны Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

В 2019 году журналист основал собственную партию, деятельность которой запретили на Украине по решению суда в 2022 году. Против Шария ввели персональные санкции и потребовали его экстрадиции на Украину.

Уже несколько лет журналист живет в Испании. В 2022 году его задержали по запросу украинских властей. Позже испанский суд сообщил, что власти не получили в срок от украинской стороны документы по делу об экстрадиции.

РИА «Новости»

Что говорил о покушении Шарий

В конце февраля сам Шарий в своем Telegram-канале заявил о подготовке покушения. По его словам, эта информация была у испанских силовиков. На автомобиль блогера напали 6 марта.

«Только что в Испании произошло нападение на мою машину с автоматическим оружием», — сообщил Шарий.

Журналиста и его супругу попытались убить: хотели расстрелять в машине из автомата с глушителем. Работал один человек, другой был на подхвате и следил за авто блогера. Шарий подчеркнул, что намерен разобраться в случившемся.

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«Должен при этом заметить, что менее недели назад силовики Испании получили информацию о подготовке покушения. Более того, с фамилиями и так далее. Сегодня покушение происходит», — добавил блогер.

Несколько дней спустя, 10 марта, журналист опубликовал заявление в полицию, которое он написал 29 февраля. За неделю правоохранители ничего не сделали, подчеркнул Шарий. После этого блогер сообщил о намерении обратиться к спецслужбам России с просьбой о качественном расследовании и адекватном оперативном реагировании на ситуацию.

В начале апреля Шарий заявил, что российские спецслужбы «уже в курсе» деталей покушения.

«Насколько я знаю, специальные службы РФ уже в курсе — кто, что, через кого и почему осуществлял эту традиционную для отдельных силовых структур операцию под чужим флагом», — подчеркнул блогер.

По его словам, службы в России сильнее продвинулись в расследовании, чем испанская полиция, которая бездействует «по каким-то своим особым причинам».

Что произошла на самом деле

Источник в правоохранительных органах 16 апреля сообщил РИА «Новости», что за покушением на Шария стоят ГУР Минобороны Украины и СБУ.

«Они планировали физически устранить блогера, возложив при этом ответственность за его убийство на Российскую Федерацию», — заявил собеседник агентства.

ГУР в тесном взаимодействии с СБУ разработало операцию «под чужим флагом». Мероприятие курировал начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов. По данным источника, украинская агентура от имени российских спецслужб завербовала участников покушения из среды местного криминалитета и проживающих в Испании украинцев.

В рамках операции велась слежка и выявлялись маршруты движения. Преступникам доставили и передали оружие. При этом правоохранительные органы в Испании отнеслись к расследованию обстоятельств случившегося «откровенно формально».

Силовики даже не потрудились выехать на осмотр места, где вооруженный преступник обстрелял автомобиль блогера. Правоохранители не стали проводить элементарный опрос свидетелей происшествия.

РИА «Новости»

Это уже не первое нападение на Шария. В октябре 2024 года его дом, расположенный в муниципалитете Рода-де-Бера в испанском городе Таррагона, забросали коктейлями Молотова. В результате на вилле начался пожар. Журналисты связали нападение с расследованием Шария о схеме незаконного оборота наркотиков на Украине.