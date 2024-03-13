Мир 13 марта 2024, 10:19 Шарий решил обратиться к России насчет расследования покушения на него в Испании Шарий обратится к России за расследованием покушения на него в Испании

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Украинский блогер Анатолий Шарий собирается обратиться за помощью в расследовании якобы совершенного на него покушения к российским правоохранителям. Об этом он сам рассказал в своем Telegram-канале.

«Информация <…> дает мне повод обратиться к специальным службам РФ с просьбой о качественном расследовании и адекватном оперативном реагировании на ситуацию с подготовкой убийства меня на территории Королевства Испании», — указал он.

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Блогер уточнил, что готов передать всю полученную им информацию о покушении российским службам.

Анатолий Шарий в социальных сетях 6 марта сообщил, что на его машину в Испании напали. По его словам, их с супругой пытались убить, расстреляв из автомата с глушителем. Он уточнил, что «работал» один киллер. Другой человек якобы следил за автомобилем Шария.

Блогер добавил, что за неделю до этого испанские силовики получили информацию о подготовке покушения, в том числе с фамилиями участников.