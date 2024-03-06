06 марта 2024, 11:56
Неизвестный пытался расстрелять блогера Шария и его жену в Испании
Блогер Шарий заявил, что на него и супругу в Испании напали с оружием
Украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что 6 марта на его машину в Испании напали. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Только что в Испании произошло нападение на мою машину с автоматическим оружием», — сообщил он.
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Мужчина рассказал, что его и супругу пытались убить: хотели расстрелять в машине из автомата с глушителем. Работал один человек, другой — был на подхвате, следил за авто блогера.
«Будем разбираться. Я не знаю, что с этим делать <…> Должен при этом заметить, что менее недели назад силовики Испании получили информацию о подготовке покушения. Более того, с фамилиями и так далее. Сегодня покушение происходит», — подчеркнул Шарий.
Ранее блогера Шарий стал жертвой поджога. Неизвестные закидали коктейлями Молотова виллу блогера в Испании. Нападение связали с опубликованным расследованием Шария о схеме незаконного оборота наркотиков на Украине.
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