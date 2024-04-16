Важное 16 апреля 2024, 14:43 Операцию покушения на Шария в Испании курировал Буданов РИА «Новости»: за покушением на блогера Шария стояли спецслужбы Украины

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Обстоятельства организации попытки убийства проживающего в Испании украинского блогера Анатолия Шария удалось установить. Операцию курировал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, сообщил источник РИА «Новости».

За проведением террористической акции против неугодного украинским властям журналиста стояли спецслужбы Украины. Подготовкой покушения на Шария занималось ГУР, которое разработало с СБУ операцию «под чужим флагом».

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Ответственность за убийство блогера хотели возложить на Россию. От имени спецслужб РФ украинская агентура завербовала участников покушения, среди них — проживающие в Испании украинцы. Операцию по устранению Шария непосредственно курировал начальник ГУР Буданов.

Испанские правоохранители отнеслись к расследованию этого дела откровенно формально. Силовики не выезжали на осмотр места покушения, где преступник обстрелял автомобиль блогера. Также правоохранители не опросили свидетелей.

В марте стало известно, что Шарий собирается обратиться за помощью в расследовании совершенного на него покушения к российским правоохранителям.