Эксклюзив 12 сентября 2023, 11:40 «Расслабляться рано, работы много». Второй пилот — о посадке Airbus в поле Пилот Семенов рассказал, как экипаж посадил самолет «Уральских авиалиний» в поле РИА «Новости»

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Второй пилот самолета «Уральских авиалиний» Эдуард Семенов, посадивший судно в поле под Новосибирском вместе с командиром борта, рассказал «360» о том, как шла аварийная посадка. По словам летчика, весь экипаж проделал огромную работу, чтобы сохранить жизни пассажиров.

Семенов летает более 10 лет, однако подобная аварийная ситуация произошла с ним впервые. Пилот пояснил «360», что испытывал при посадке сильные эмоции, однако сумел сдержать их, потому что в экстренной ситуации они не были нужны.

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«Когда самолет садится, нам рано расслабляться, у нас еще много работы, все эти чувства вышли только потом. Абсолютно никто не пострадал. Слава богу, выбрали хорошую площадку, мягко посадили самолет, самолет целехонек, все целы», — пояснил Семенов.

Также он высоко оценил работу всего экипажа самолета, поблагодарив их за профессионализм.

«Экипаж кабины, бортпроводники, стюардессы проявили себя высокопрофессионально, без них, конечно, ничего бы не получилось. Мы сделали свою работу, они сделали свою», — заключил Семенов.

ЧП с Airbus A320, который летел из Сочи в Омск, произошло утром 12 сентября. По данным «Уральских авиалиний», на борту отказала одна из трех гидросистем. Экипаж сумел посадить самолет в поле в Новосибирской области, обошлось без пострадавших.