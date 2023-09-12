Происшествия 12 сентября 2023, 11:24 «Уральские авиалинии» показали фото севшего в поле самолета «Уральские авиалинии» опубликовали фото самолета в поле под Новосибирском «Уральские авиалинии»/Telegram / Telegram

Читать 360tv в

Компания «Уральские авиалинии» опубликовала снимки аварийно севшего в поле под Новосибирском самолета. Фотографии появились в официальном Telegram-канале перевозчика.

«Уральские авиалинии»/Telegram «Уральские авиалинии»/Telegram «Уральские авиалинии»/Telegram «Уральские авиалинии»/Telegram «Уральские авиалинии»/Telegram

Также в канале разместили фото экипажа воздушного судна. Гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов ранее сообщил, что специалистов отстранят от полетов на время расследования.

«Уральские авиалинии»/Telegram «Уральские авиалинии»/Telegram «Уральские авиалинии»/Telegram «Уральские авиалинии»/Telegram «Уральские авиалинии»/Telegram «Уральские авиалинии»/Telegram «Уральские авиалинии»/Telegram «Уральские авиалинии»/Telegram

Также глава перевозчика указывал, что самолет восстановят и он продолжит летать. На эвакуацию аварийного борта уйдет по меньшей мере месяц.

Скуратов подтвердил информацию о том, что Airbus A320 пришлось посадить в поле из-за отказа одной из гидросистем. По его словам, в общей сложности борт оснащен тремя гидросистемами, но одна из них дала сбой.

«При подлете к Омску отказала зеленая гидросистема. <…> Самолет мы восстановим. Он не поломан», — заключил гендиректор «Уральских авиалиний».