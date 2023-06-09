Эксклюзив 09 июня 2023, 15:36 «Дырка в доме». Очевидцы рассказали о взрыве дрона в многоэтажке Воронежа Свидетели атаковавшего многоэтажку Воронежа дрона заявили «360» о 7 пострадавших квартирах

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Пробивший стену в многоэтажном доме Воронежа беспилотник взорвался. Детонация выбила окна в квартирах на верхних этажах. В распоряжении «360» оказалось видео момента атаки дрона.

На опубликованных кадрах дрон целенаправленно летел в многоэтажный дом, спустился, а после столкновения взорвался. Возникло пламя, и пошел густой черный дым.

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Живущая неподалеку от пострадавшей многоэтажки Светлана рассказала, что во время выезда из гаража увидела пролетающий беспилотник, который издавал жуткое гудение. Взрыв прогремел через 10 секунд.

«Поднялся черный столб дыма. Я еще подумала, что это детская площадка. Заехала обратно в гараж. Когда через 10 минут посмотрела: дырка в доме», — рассказала женщина.

Светлана пояснила, что сам беспилотник похож на маленький самолет не более двух метров в длину. Собеседница подчеркнула, что дрон целенаправленно направился в дом.

«На верхних этажах выбиты стекла, у семи или десяти квартир точно. А у соседнего частного дома загорелась крыша», — добавила женщина.

Дрон летел в центр

Еще одна жительница Воронежа Татьяна в беседе с «360» подчеркнула, что беспилотник увидела не сразу, но громкий звук, который он издавал, слышала издалека.

«Мне сказали, что это, может быть, едет мотоцикл, но гул был слишком громкий. У нас рядом проходит улица шестиполосная, где часто катаются. Но моя дочь показала наверх. В этот момент из-за стены многоквартирного дома вылетел беспилотник», — рассказала она.

По ее словам, дрон направлялся в центр, где расположена администрация. Через минуту он скрылся из виду, а после раздался взрыв.

Что известно о падении БПЛА

Беспилотник врезался в квартиру на третьем этаже, где никто не живет, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Он подчеркнул, что незначительные травмы от осколков стекла из окон получили три человека. Медицинскую помощь им оказали на месте.

СМИ со ссылкой на источники сообщили, что беспилотник летел в сторону Воронежского авиазавода, но благодаря средствам радиоэлектронной борьбы потерял управление.

Региональный главк Следственного комитета возбудил уголовное дело о теракте. В ведомстве подчеркнули, что беспилотник нес на себе взрывное устройство. По версии правоохранителей, выпустившие дрон злоумышленники действовали в интересах Украины.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев поручил администрации столицы региона ввести в районе, где пострадала многоэтажка, режим чрезвычайной ситуации, чтобы оперативно устранить повреждения высотки и помочь расположенному рядом частному дому.