Важное 09 июня 2023, 13:16 Дело о теракте возбудили после попадания дрона в многоэтажку в Воронеже СК: попавший в воронежский дом БПЛА был со взрывным устройством, возбуждено дело РИА «Новости»

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Уголовное дело о теракте возбудили после попадания беспилотника в жилой дом в Воронеже. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По данным ведомства, 9 июня, около 10:00, преступники, действовавшие в интересах властей Украины, атаковали Воронеж с помощью беспилотника.

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В СК подчеркнули, что дрон нес взрывное устройство. БПЛА столкнулся с жилым домом на улице Белинского. В результате конструктивные элементы здания и кровля частного дома рядом получили повреждения.

Ранения выявили у трех жителей. Им оказали медицинскую помощь. На месте ЧП продолжают работать следователи и криминалисты. Они устанавливают все обстоятельства и лиц, причастных к теракту.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев ранее уточнил, что дрон попал в пустое помещение. По данным источника «360», это была нежилая квартира.