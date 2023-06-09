09 июня 2023, 10:58
Три человека пострадали после падения беспилотника в Воронеже
Губернатор Гусев: три человека получили ранения после падения беспилотника в Воронеже
Три человека получили ранения после падения беспилотника в Воронеже. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.
«Трое человек посекло осколками стекла. Помощь оказана на месте, от госпитализации люди отказались», — отметил глава региона.
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Губернатор подчеркнул, что уже дал первые поручения, которые касаются бытовой помощи жителям поврежденного дроном дома.
«Им будет оказана поддержка», — добавил Гусев.
Он уточнил, что детали станут понятны после более подробного изучения последствий инцидента. Сейчас на месте происшествия работают силовики и сотрудники экстренных служб.
По словам главы региона, в ближайшее время в областной администрации начнется совещание по разбору ЧП.
Утром в пятницу в Воронеже заметили пролетевший БПЛА, который упал на улице Белинского.
В середине мая украинские дроны атаковали три приграничных региона России, в том числе и Воронежскую область.
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