Происшествия 09 июня 2023, 10:58 Три человека пострадали после падения беспилотника в Воронеже Губернатор Гусев: три человека получили ранения после падения беспилотника в Воронеже РИА «Новости»

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Три человека получили ранения после падения беспилотника в Воронеже. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

«Трое человек посекло осколками стекла. Помощь оказана на месте, от госпитализации люди отказались», — отметил глава региона.

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Губернатор подчеркнул, что уже дал первые поручения, которые касаются бытовой помощи жителям поврежденного дроном дома.

«Им будет оказана поддержка», — добавил Гусев.

Он уточнил, что детали станут понятны после более подробного изучения последствий инцидента. Сейчас на месте происшествия работают силовики и сотрудники экстренных служб.

По словам главы региона, в ближайшее время в областной администрации начнется совещание по разбору ЧП.

Утром в пятницу в Воронеже заметили пролетевший БПЛА, который упал на улице Белинского.

В середине мая украинские дроны атаковали три приграничных региона России, в том числе и Воронежскую область.